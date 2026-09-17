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Na današnji dan, 17. septembra, navršava se pet godina od smrti Minje Subote, legendarnog televizijskog voditelja, kompozitora i autora čije su emisije i pesme obeležile detinjstvo brojnih generacija.

Njegov osmeh, prepoznatljiv glas i emisije poput „Muzičkog tobogana“ i „Igara bez granica“ ostali su simbol jednog drugačijeg vremena – vremena u kojem su se dečje pesme učile napamet, a početak omiljenog televizijskog programa čekao sa nestrpljenjem.

Minja Subota preminuo je 17. septembra 2021. godine Foto: Zorana Jevtić

Minja Subota preminuo je 17. septembra 2021. godine u Beogradu, u 83. godini. Iza sebe je ostavio brojne emisije i pesme, među kojima su „Deca su ukras sveta“ i „Išli smo u Afriku“, uz koje su odrastali mališani širom nekadašnje Jugoslavije. Tokom bogate karijere sarađivao je sa Duškom Radovićem, Ljubivojem Ršumovićem i drugim velikim imenima domaće književnosti i kulture. Radio-televizija Vojvodine

Minja mu nije bilo pravo ime

Iako ga je čitava zemlja poznavala kao Minju Subotu, njegovo pravo ime bilo je Milan, otkrio je svojevremeno umetnik u ispovesti za Kurir. Nadimak po kojem je postao slavan dobio je još u detinjstvu.

Pogledajte u galeriji fotografije iz njegovog porodičnog albuma koje je poverio Kuriru:

1/5 Vidi galeriju Minja Subota sa ekipom Kurira podelio je svoje fotografije iz detinjstva Foto: Privatna Arhiva

„Zovem se Milan Subota, a rođen sam u utorak, i to 8. novembra 1938. u Sarajevu. Otac Ante Subota i majka Desanka dali su mi ime Milan. Retko ko će me posle oslovljavati s Milan, već po nadimku Minja, koji sam dobio od roditelja kao dečak. Mnogi su decu kasnije i nazivali Minja zbog ‘Tobogana’. Istu sudbinu je doživeo i moj stariji brat Aleksandar, koga će celog života zvati Saša.“

Po obrazovanju je bio diplomirani inženjer elektrotehnike, ali ga je život odveo prema muzici, radiju i televiziji. Bio je kompozitor, pevač, zabavljač i fotograf, a najveći trag ostavio je u programu namenjenom deci.

Od Radio Beograda do malih ekrana

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegova supruga:

1/8 Vidi galeriju Minja Subota sa suprugom Brankom Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Vladimir Šporčić

Subota je svoje prve profesionalne korake napravio na Radio Beogradu, gde je još kao student dobio priliku da snima razgovore, a potom i da vodi jednu od najslušanijih emisija.

„Kod mene se sve nekako dešavalo logično. Išao sam još kao student u Radio Beograd. Nama su tamo širom bila otvorena vrata. Na radiju sam napravio prve snimke. Posao mi je bio da snimam razgovore, a posle su mi dali da vodim najveću emisiju ‘Subotom uveče’. Tadašnji njen urednik Mališa Marinković je otišao na TV. Ubacili su me u najzahtevniji program, a ubrzo sam i ja stigao na male ekrane.“

Četiri godine radio je sa Milovanom Ilićem Minimaksom u emisiji „Od glave do pete“, koja je u to vreme privlačila ogromnu pažnju publike.

Minimaks tokom svoje karijere Foto: Printscreen/Youtube/Pink

„Četiri godine sam radio emisiju ‘Od glave do pete’ s Milovanom Ilićem Minimaksom. Bile su prazne ulice kada je išla ta emisija. Mića je vodio razgovore, a ja muzički deo. Bila je to prva emisija koja je išla uživo. Mića je znao da lane. Neki političari su zbog njegovog britkog jezika završili u bolnici sa srčanim problemima.“

Minja je govorio da je sa Minimaksom bio veliki prijatelj, ali i da je upravo ta emisija proslavljenom voditelju pomogla da ga upozna publika širom nekadašnje Jugoslavije.

„Mića i ja smo bili veliki prijatelji. Prvi put je došao s Radija na TV. Mislim da mu je te četiri godine rada sa mnom puno pomoglo. Upoznala ga je tada cela Jugoslavija. Minimaks je uvek bio miljenik ljudi koji su protivnici režima, a obožavao ga je i Josip Broz Tito.“

Posebno je bio ponosan na „Igre bez granica“

Foto: printscreen YT

Iako je njegovo ime ostalo neraskidivo vezano za „Muzički tobogan“, Subota je kao jedan od najvećih uspeha izdvajao rad na emisiji „Igre bez granica“.

„Najviše sam ponosan na ‘Igre bez granica’. Ova popularna serija, koja je u okviru evrovizijskog programa u Evropi emitovana 18 godina, svakoga leta okupljala je preko 200 miliona televizijskih gledalaca koji su je pratili u svim zemljama Evrope, a vrlo često je prenošena i praćena i na drugim kontinentima“, pričao je Subota.

Uprkos popularnosti, tokom karijere susretao se i sa kritikama zbog muzike koju je izvodio.

Pravo ime sprskog kompozitora i voditelja nije bilo Minja Foto: Zorana Jevtić

„Za mene su govorili da pevam sra**e, ali sam postao pevač nakon što sam sa džezerima jednom pevao na igranci. Na koncertima u Sovjetskom Savezu sam se presvlačio četiri puta. Imali smo velike turneje, što je danas nezamislivo.“

Kako je sa Mirom Stupicom „švercovao“ tehniku

Jedna od najneobičnijih anegdota iz njegove karijere dogodila se tokom turneje na kojoj je bila i glumica Mira Stupica, supruga tadašnjeg predsednika Predsedništva SFRJ Cvijetina Mijatovića.

„Dogodilo se nešto neočekivano, a za pojmove estradnih turneja bez presedana. U toku priprema turneje, suprug naše koleginice, istaknute dramske umetnice Mire Stupice, Cvijetin Mijatović izabran je za predsednika Jugoslavije...

Mira Stupica Foto: Dado Đilas

Stigli smo u Diseldorf, gde su nas sačekali domaćini. Gotovo u svakom gradu, gradonačelnici su nas, verovatno zbog Mire, supruge predsednika države, pozivali na večeru. U toku čitave turneje obezbeđenje je bilo ogromno, ali mi ga u toku dana nismo primećivali, jedino su se meni, misleći da sam valjda glavni, u svakom gradu pred koncert obraćali predstavnici policije i izveštavali o bezbednosti u dvorani i na bini. Trudio sam se da Miri i na pozornici budem od pomoći. Naši ljudi su joj donosili mnogo cveća i ja sam svaki buket primao pre Mire, pa ga tek onda njoj predavao, jer nikad se ne zna da li su svi darodavci bili ‘naši’.“

Pred kraj turneje Mira Stupica poželela je da porodici donese dva radio-kasetofona, a Minju je zamolila da joj pomogne prilikom kupovine.

Mira Stupica Foto: Printscreen/Youtube

„Turneja se bližila kraju i Mira Stupica mi je rekla da je obećala familiji da će doneti na poklon dva radio-kasetofona, pa me je zamolila da joj pomognem oko kupovine. Zamolio sam predsednika našeg kluba za uslugu u Minhenu i on nas je odveo u radnju sa elektronikom, gde je Mira kupila radio-kasetofone, koje smo smestili u jednu torbu i tako rešili i tu kupovinu.“

Pravi obrt usledio je tek po povratku u Beograd, kada je Minja odlučio da preuzme torbu kako Mira ne bi imala neprijatnosti na carini.

„Završila se ova turneja, zanimljiva i interesantna na svoj način, i mi na povratku slećemo na beogradski aerodrom. Izašli smo iz aviona i uputili se ka aerodromskoj zgradi. Setim se ja onih Mirinih radio-kasetofona, priđem joj i kažem:

‘Daj mi tu torbu s radio-kasetofonima, neka bude kod mene. Ako ih carinici pronađu, bolje da su kod mene nego kod tebe, jer kako bi izgledalo da žena predsednika države pokušava da prošvercuje radio-kasetofone.’

Cvijetin Mijatović Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

A Mira je rekla: ‘Stvarno si srce, u pravu si’, i dala mi torbu. Ulazimo u aerodromsku zgradu, kad ono – sve blokirano. Obezbeđenje na sve strane. Na sredini prostorije, gde je tada bila pasoška i carinska kontrola, stoji Mirin suprug Cvijetin Mijatović, okružen pratnjom. Krenuo u susret supruzi, grli je, a onda se pozdravlja sa svima nama i zahvaljuje što smo čuvali njegovu Miru.

U toj veseloj atmosferi prilazi mi Mira i kaže: ‘E, jesmo budale, pogledaj, blokirali ceo aerodrom. Daj mi tu torbu i hvala ti, veliki si drugar!’ Smejao se i Cvijetin, a mi smo u ‘svečanom mimohodu’, s pratnjom iz obezbeđenja predsednika države, prošli pored simpatičnih i nasmejanih carinika, milicionara i aerodromskog osoblja koje nas je ispratilo“, završio je Minja Subota.

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