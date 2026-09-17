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Književnica Dubravka Rebić ovogodišnja je dobitnica Nagrade „Vladan Desnica” za roman Letu je kraj, objavljen u izdanju Prometeja. Odluku je doneo žiri sastavljen od istaknutih savremenih pisaca, a ime laureatkinje saopšteno je 17. septembra na konferenciji za novinare u Narodnoj biblioteci Srbije. 

U konkurenciji bilo 67 romana

Za prestižno književno priznanje konkurisali su romani prvi put objavljeni na srpskom jeziku tokom 2025. godine. Predloge su dostavljali pisci i izdavači, a do 1. avgusta na adresu Narodne biblioteke Srbije stiglo je ukupno 67 naslova.

Nakon razmatranja pristiglih dela, žiri je izbor sveo na pet romana:

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Foto: Narodna Biblioteka Srbije

  • Bojan Vasić – Ulm (Veseli četvrtak)
  • Igor Marojević – Etno (Knjiga komerc)
  • Dubravka Rebić – Letu je kraj (Prometej)
  • Bojan Savić Ostojić – Lusi (Laguna)
  • Enes Halilović – Bekos (Laguna)

U ovogodišnjem žiriju bili su Muharem Bazdulj, kao predsednik, i članovi Ljubica Arsić, Ivana Dimić, Mirjana Mitrović, Sanja Savić Milosavljević, Goran Gocić i Vule Žurić.

Jedinstveno književno priznanje u Srbiji

Nagrada „Vladan Desnica” ustanovljena je 2022. godine, a Narodna biblioteka Srbije dodeljuje je u čast jednog od najznačajnijih pisaca srpske književnosti 20. veka. Priznanje pripada autoru najboljeg romana koji je prvi put objavljen na srpskom jeziku tokom prethodne kalendarske godine. Posebno mesto na domaćoj književnoj sceni ima zbog činjenice da je reč o jedinoj nagradi u Srbiji koju pisci dodeljuju piscima.

Svaki član žirija predlaže pet naslova, posle čega se kroz zajedničko razmatranje izbor postepeno sužava do konačne odluke.

Svečano uručenje 21. septembra

Svečana dodela Nagrade „Vladan Desnica” Dubravki Rebić biće održana u ponedeljak, 21. septembra, u 12 časova, u Galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije.

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 Video: Biblioteka grada Čačka

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Biblioteka grada Čačka Izvor: Adria Media Group