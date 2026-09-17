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Objavljen je poster dugoočekivanog filma "Zlatni rez 42 - Djeca Kozare" reditelja Lordana Zafranovića, ostvarenja koje se bavi stradanjem dece tokom Drugog svetskog rata i događajima povezanim sa logorom Jasenovac.

Film će premijerno biti prikazan 2. oktobra u Sava centru u Beogradu, gde će otvoriti 53. Međunarodni filmski festival FEST. Ostvarenje je realizovano u produkciji TS Media, a scenario potpisuju Arsen Diklić i Lordan Zafranović, na osnovu scenarija koji je Diklić napisao još 1986. godine.

Foto: Promo

Priča prati ratnu 1942. godinu i sudbinu dece sa Kozare, dok Zafranović kroz njihove perspektive govori o stradanju civila i zločinima počinjenim u Jasenovcu. U središtu su sestra Zora i njena dvojica braće, čije detinjstvo prekida rat. Nakon bekstva sa majkom, porodica se razdvaja, a deca završavaju u jednom od sabirnih centara u okviru sistema logora Jasenovac.

Zafranović je ranije isticao da je „Zlatni rez 42“ za njega više od istorijske priče, navodeći da se film bavi pitanjem ljudskog zla i mogućnošću da se ono ponovi. Sam naslov povezuje „zlatni rez“, idealne proporcije čoveka u delu Leonarda da Vinčija, sa 1942. godinom, kada je počela tragedija dece Kozare u ustaškoj Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Foto: Andrija Popović

U filmu igraju Leon Lučev, Rene Bitorajac, Milan Marić, Milivoj Beader, Aleksej Bjelo­grlić, Anica Dobra i drugi, a ostvarenje je predstavljeno i u okviru programa Filmskog centra Srbije za međunarodno tržište. Film je najavljen kao epsko, dvodelno ostvarenje u trajanju od 210 minuta.

Nakon beogradske premijere, „Zlatni rez 42 – Djeca Kozare“ biće predstavljen i publici u Republici Srpskoj u Banjaluci, 3. oktobra u dvorani "Borik".

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