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Pozorište "Boško Buha"otvara novu sezonu 20. septembra predstavom "Palčica" u 17 časova na Sceni za decu. Po motivima čuvene bajke Hansa Kristijana Andersena, u dramatizaciji Milene Depolo i režiji Andree Pjević, "Palčica" je nežna i uzbudljiva priča o odrastanju, različitosti, slobodi i pravu na sopstveni izbor. U predstavi igraju Anja Pavićević, Borka Tomović, Andrijana Oliverić, Marko Pavlović, Relja Janković i Ivan Mihailović.

Nova sezona na Večernjoj sceni počinje 25. septembra predstavom "Ubistvo u Orijent ekspresu" Agate Kristi, u dramatizaciji Kena Ludviga, prevodu Ivane Dimić i režiji Darijana Mihajlovića.

Foto: Screenshot

Na samom početku sezone, 4. oktobra, očekuje nas gostovanje Gradskog pozorišta "Jazavac" iz Banjaluke s predstavom "Carevo novo odijelo", nastaloj po čuvenoj Andersenovoj bajci, u dramatizaciji Aleksandra Vasiljevića i režiji Belinde Stijak. Duhovita priča o caru i njegovoj neobičnoj novoj odeći progovara o pohlepi i sujeti, ali pre svega o iskrenosti i hrabrosti da se istina izgovori onda kad svi drugi odluče da je prećute.

Sedamdeset šesti rođendan našeg pozorišta proslavljamo 13. oktobra uz predstavu "Palčica" Milene Depolo u režiji Andree Pjević, poslednjom premijerom sa Scene za decu. U novoj sezoni obeležavamo dva velika jubileja - 10 godina od premijere predstave "Pepeljuga" Igora Bojovića u režiji Ive Milošević i 200. izvođenje predstave "Gospođa ministarka" Branislava Nušića u režiji Tatjane Mandić Rigonat.

Prva premijera Pozorišta "Boško Buha" u novoj sezoni biće "Kauboji" Saše Anočića, u režiji Đurđe Tešić. Adaptaciju i tekstove songova potpisuje Milena Depolo, originalnu muziku, koja će se izvoditi uživo, komponovao je Srđan Marković, koreografija je poverena Milici Cerović, scenografija Zorani Petrov, kostim Aleksandri Lalić, a za scenski govor je zadužen Đorđe Marković.

U predstavi igraju Dejan Lutkić, Nemanja Oliverić, Jelena Trkulja, Mladen Vuković, Strahinja Blažić, Rade Marković i Srđan Marković. "Kauboji" su priča o grupi amatera i autsajdera koji se okupljaju oko profesionalnog reditelja kako bi zajedno napravili vestern predstavu. Ono što počinje kao pomalo nemoguća pozorišna avantura postepeno postaje priča o pripadanju, dostojanstvu, prijateljstvu i potrebi svakog čoveka da bar jednom dobije priliku da bude junak sopstvene priče.

U drugom delu sezone sledi "20.000 milja pod morem" po čuvenom romanu Žila Verna, u dramatizaciji Jelene Paligorić i režiji Marka Torlakovića.

Predstava "Igra" Mile Mašović Nikolić i Milice Kralj, u režiji Milice Kralj, selektovana je za 10. regionalni teatarski festival Dani Jurislava Korenića, 18. novembra biće izvedena u Kamernom teatru 55 u Sarajevu. Na ovogodišnjem Festivalu ASSITEJ Srbije, naše pozorište učestvuje s predstavom "Palčica". Pozorište "Boško Buha" predstaviće se i na JUHU festu u Gradskom pozorištu Jazavac u Banjaluci.

Predstave će se i dalje izvoditi u Teatru Vuk, dok naš ansambl i zaposleni, zajedno s publikom, željno iščekuju povratak na matičnu adresu.

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