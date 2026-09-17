Slušaj vest

U beogradskom Sava centru održan je svečani događaj na kojem je Javni medijski servis sumirao rezultate rada iz prethodnih meseci i predstavio ambiciozne planove i viziju za predstojeću televizijsku sezonu.

​Ulazak u novu jesen Radio-televizija Srbije obeležila je najavom bogatih i raznovrsnih programskih sadržaja koji očekuju gledaoce. Pored novih formata, RTS je ekskluzivno predstavio i potpuno novi vizuelni identitet svojih televizijskih programa, kao i nova TV lica koja će postati deo svakodnevice milionskog auditorijuma.

Pogledajte u galeriji ko je prisustvovao na svečanom događaju:

1/36 Vidi galeriju RTS nova sezona - žurka Foto: Damir Dervišagić

​Svečanost u Sava centru bila je i prilika za očuvanje tradicije i obeležavanje istorijskih jubileja kuće. Kruna večeri bilo je uručenje prestižnog priznanja Radio Beograda – tradicionalnog „Zlatnog mikrofona“, koji je ove godine dodeljen Momčilu Bajagiću Bajagi.

- Hvala na nagradi, rekao je Bajaga i zapevao "Dobro jutro, džezeri"

Takođe, poseban segment događaja bio je posvećen proslavi čak 75 godina postojanja i uspešnog rada diskografske kuće PGP RTS. Celokupan događaj upotpunjen je vrhunskim muzičkim programom. Pored nastupa ansambala Muzičke produkcije RTS-a i ekskluzivnih izvođača PGP RTS-a, atmosferu je posebno uveličao legendarni Zvonko Bogdan, koji je zapevao prisutnima i svojim nastupom na najlepši način označio početak nove televizijske jeseni.