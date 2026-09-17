RTS predstavio novu sezonu: Poznata lica na crvenom tepihu, "Zlatni mikrofon" za Bajagu
- RTS je u Sava centru predstavio novu sezonu, novi vizuelni identitet i nova TV lica, uz najavu bogatog programa za jesen.
- Na svečanosti je Momčilu Bajagiću Bajagi uručen 'Zlatni mikrofon', a obeleženo je i 75 godina PGP RTS-a.
U beogradskom Sava centru održan je svečani događaj na kojem je Javni medijski servis sumirao rezultate rada iz prethodnih meseci i predstavio ambiciozne planove i viziju za predstojeću televizijsku sezonu.
Ulazak u novu jesen Radio-televizija Srbije obeležila je najavom bogatih i raznovrsnih programskih sadržaja koji očekuju gledaoce. Pored novih formata, RTS je ekskluzivno predstavio i potpuno novi vizuelni identitet svojih televizijskih programa, kao i nova TV lica koja će postati deo svakodnevice milionskog auditorijuma.
Pogledajte u galeriji ko je prisustvovao na svečanom događaju:
Svečanost u Sava centru bila je i prilika za očuvanje tradicije i obeležavanje istorijskih jubileja kuće. Kruna večeri bilo je uručenje prestižnog priznanja Radio Beograda – tradicionalnog „Zlatnog mikrofona“, koji je ove godine dodeljen Momčilu Bajagiću Bajagi.
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Takođe, poseban segment događaja bio je posvećen proslavi čak 75 godina postojanja i uspešnog rada diskografske kuće PGP RTS. Celokupan događaj upotpunjen je vrhunskim muzičkim programom. Pored nastupa ansambala Muzičke produkcije RTS-a i ekskluzivnih izvođača PGP RTS-a, atmosferu je posebno uveličao legendarni Zvonko Bogdan, koji je zapevao prisutnima i svojim nastupom na najlepši način označio početak nove televizijske jeseni.
Crvenim tepihom su prošetali Suzana Mančić, Jelena Gavrilović, Sestre Gobović, Dragan Džajić, Lazar Ristovski i Anica Lazić, Saša Milovanović, Ivana Jordan, Nenad Okanović i drugi.