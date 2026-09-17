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Humanitarni koncert pijaniste Nemanje Nikolića biće održan u nedelju, 20. septembra, od 17 časova, ispred zgrade Muzeja 25. maj, čime će biti završena ovogodišnja manifestacija „Leto u Muzeju“.

Sav prihod prikupljen tokom događaja biće doniran projektu „Mali hrabri džokej“ udruženja „Mali div“, organizacije koja okuplja roditelje prevremeno rođene dece.

Ulaz na koncert je slobodan, a posetioci će biti u prilici da, prema svojim mogućnostima, ostave dobrovoljni prilog u donatorskoj kutiji koja će biti postavljena u Muzeju.

Poseban doprinos ovoj humanitarnoj akciji daje i sam Nemanja Nikolić, koji se odrekao honorara i poklonio ga udruženju „Mali div“, sa željom da pomogne ostvarivanju zajedničkog cilja.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da nedeljno popodne provedu uz muziku i istovremeno podrže ovu važnu humanitarnu akciju.

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