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Beogradsko dramsko pozorište i ove godine organizuje Jagoševu nedelju, posvećenu jednom od najznačajnijih pozorišnih reditelja u regionu, Jagošu Markoviću, čiji je umetnički rukopis ostavio neizbrisiv trag na pozorišnoj sceni.



Program počinje 22. septembra, na godišnjicu smrti Jagoša Markovića. Tokom šest večeri na scenama Beogradskog dramskog pozorišta okupiće predstave koje nose njegov rediteljski potpis. Publika će imati priliku da ponovo vidi ostvarenja koja svedoče o njegovoj jedinstvenoj rediteljskoj poetici, snažnom osećaju za glumca i nesvakidašnjoj energiji koju je unosio u teatar.

Jagoševu nedelju 22. Septembra otvara predstava "Sumnjivo lice" Narodnog pozorišta Sombor, rađena prema čuvenoj komediji Branislava Nušića.



Dan kasnije, 23. septembra biće izvedena predstava "Filomena Marturano" Centra za kulturu Tivat.



Program se nastavlja 24. i 25. septembra izvođenjem predstave Beogradskog dramskog pozorišta "Sumrak bogova" sa Brankom Katić.

Foto: Dragana Udovičić



Jagoševu nedelju zaokružiće još jedna predstava Beogradskog dramskog pozorišta – "Divlje meso", koja će biti izvedena 26. i 27. septembra. Ulogu umesto Luke Grbića igra Vukašin Jovanović.



Sve predstave biće izvedene na Velikoj sceni BDP od 19:30 sati, osim predstave Sumrak bogova koja će biti odigrana na Maloj sceni od 20 sati.



Posle svakog izvođenja, u Klubu Beogradskog dramskog pozorišta biće organizovan razgovor o predstavi i stvaralaštvu Jagoša Markovića, otvoren za publiku i medije. Razgovori će biti prilika da glumci, saradnici i publika podele sećanja, iskustva i priče o predstavama i umetniku koji ih je stvarao.

Jagoš Marković Foto: Dragana Udovičić



Jagoš Marković ostavio je iza sebe bogat i raznovrstan rediteljski opus, a njegove predstave nastavile su da žive na scenama širom regiona. Jagoševa nedelja nije samo sećanje na velikog reditelja, već susret sa njegovim teatrom, živim, strastvenim i duboko posvećenim glumcu i publici.

Bonus video: Ispraćaj Jagoša Markovića