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Dramska umetnica Jelena Jovičić stala je po treći put na ludi kamen, rekavši "da" svom izabraniku Marku tokom intimnog građanskog venčanja.

Mladenci su zakletvu položili u krugu najbližih, a novopečena mlada uslikana je u samom centru prestonice neposredno nakon formalnog čina. Za ovu priliku odabrala je otmenu belu haljinu, nežnu šminku i podignutu punđu, dok joj je društvo pravila kuma, pre nego što se dvojcu pridružio i mladoženja.

Pogledajte u galeriji fotografije Jelene Jovičić:

Jelena Jovičić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Prva TV

Kako su se upoznali

Ljubavna priča Jelene i Marka započela je protekle godine, a oboje naglašavaju da su jedno uz drugo pronašli preko potrebnu stabilnost i harmoničan odnos. 

- Sve je super, hvala Bogu, da kucnemo u drvo. Pronašli smo mir jedno u drugom. Neću ništa da ureknem. Samo nam želim da budemo zdravi, jer ništa ne vredi ako nema zdravlja. To je ono što nam najviše želim.

Porodične vrednosti i želje za budućnost

Glumica je svojevremno istakla da su joj zdravlje i porodično blagostanje uvek na prvom mestu, daleko ispred materijalnih stvari.

- Od mame mi je ostalo da, kad god vidim mlad mesec, pomislim na neku želju. Nikada nisam imala neke velike želje, da imam ovo, da radim ono, da imam puno para, ništa materistički. Uvek sam imala želju samo da svi budemo zdravi, da budemo srećni. I evo, mogu da kažem, hvala ti. Kucamo se u drvo, da tako i ostane.

Jelena Jovičić sa mužem Markom
Jelena Jovičić sa mužem Markom Foto: Printscreen/Instagram/dzajlna_dzovajcik

Novi pogled na emotivne odnose

S obzirom na to da oboje iza sebe imaju iskustva iz prethodnih brakova, Jelena na sadašnji emotivni odnos gleda sa znatno više zrelosti i razumevanja.

- Šta je ljubav zavisi od toga ko kako gleda na to. Ljubav nije samo strast, već i prihvatanje osobe onakve kakva ona po prirodi jeste. Ljubav je razumevanje, ljubav je briga za tog nekog, konstantna. Ne zato što to tako treba, nego zato što to osećate - dodala je glumica.

Par je odlučio da zajedničke dane i novi početak gradi u mirnom okruženju mesta Ivanovo, gde trenutno podižu porodičnu kuću.

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