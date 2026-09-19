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Glumica Zlata Numanagić imala je ozbiljnih zdravstvenih problema, zbog čega je hitno morala da poseti lekara. Glumica je jednom prilikom objasnila kako je saznala da ima želudačnu kilu i koje simptome je osećala pre nego što je posetila lekara.

- Sve je počelo sa malim kiselinama u stomaku, sa želudačnom kiselinom. Kad bih nešto pojela ljuto ili previše hrane, mislila sam da je zato što sam bila pušač - objasnila je glumica.

Zlata Numanagić u gostovanju na RTS1 Foto: Printscreen/RTS

- Gastroskopijom mi se ustanovila hijatus hernija. Lekar je rekao da je veoma stara ta kila i da je moguće da se dogodila tokom porođaja u trenutku napona - rekla je Zlata koja nije želala da odmah ide na operaciju.

- Međutim, dođe jedan trenutak u kome osetim lupanje srca, kao da mi je srce u grlu. Mislila sam da je aritmija ili da je štitasta žlezda. Ne znam o čemu se radi, počinjem da spavam u sedećem položaju, nisam mogla više ni da ležim - pojašnjava Zlata i dodaje da je nakon ovih problema odlučila da se ponovo obrati hirurgu koji je konstatovao kilu.

Zlata Numanagić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ponovili smo gastroskopiju i on je rekao da je kila u međuvremenu toliko narasla da je poterala želudac u jednjak. Zbog toga sam i imala taj osećaj da je nešto loše sa srcem. Dobijala sam različite informacije, da će možda morati sa nekog dela tela da mi se skida parče kože da bi se produžio jednjak koji se u međuvremenu smanjio....

Glumica je objasnila kako je izgledao njen oporavak nakon operacije.

- Dva meseca pijete samo tečno, ništa na kiseloj bazi, mogu bistre supe, ali bez čvrstog sadržaja. Iza toga dolazi kašasta hrana. Kako god, nosila sam konfekcijski broj 42, a sad mi je taman 36. Najviše mi je žao kad kolege počnu da me zagledaju i pitaju jesam li dobro, sa naglaskom na ono „dobro“.

Zlata Numanagić u gostovanju na Kurir TV Foto: Kurir Televizija

Zlata je izgubila 18 kilograma zbog čega se njen hirurg zabrinuo.

- Kada me je hirurg ugledao, prilikom redovne kontrole, poslao me momentalno na skener. Uplašio se da se nešto nije dogodilo ozbiljno sa mnom. Hvala Bogu sve je bilo u redu - prisetila se glumica ovoga perioda.

Operacija dojke

Zlata je otkrila kako je došlo do toga da operiše dojke.

- Operisala sam grudi pre 11 godina. Bilo je neverovatno, na Trgu Nikole Pašiča bio je onaj mamograf i ja odem da se proverim i za šest meseci dobijete kada da dođete na onkologiju da ponovite tu mamografiju. I ja dobijem uvećanje za četiri jedinice u tih šest meseci. Pošalju me na kozilijum, odem na operaciju i ništa nije bilo maligno. Tada su mi čestitali što nemam malignitet - ispričala je Zlata Numanagić u emisiji " RTS Ordinacija".

(Kurir.rs/Pulsonline)

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