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Rumunska metal diva Aleksandra Kapitanesku je na ovogodišnjoj Evroviziji osvojila treće mesto, što je najbolji plasman njene zemlje u istoriji ovog takmičenja. Ona ima tek 23 godine, a već su je proglasili jednim od najmoćnijih ženskih vokala Evrope. Rođena je u mestu Galac na granici s Moldavijom, a sa samo 15 godina takmičila se u šouu "Rumunija ima talenat", posle čega je 2022. pobedila u formatu "The Voice of Romania".

Tekuća godina joj je definitivno donela najviše što se muzičke karijere tiče, jer je osim učešća na Evroviziji objavila i svoj debitantski album. Zajedno sa srpskim bendom Lavina upravo kreće na evropsku turneju, a naša publika će imati prilike da je čuje 18. septembra u Novom Sadu i 19. septembra u Beogradu.

Foto: Universal Music Serbia



Osim sve ozbiljnijeg bavljenja muzikom, Aleksandra je završila studije medicinske fizike, a iza scenske šminke krije se devojka koja je posvećena onome što voli i ne dozvoljava da je slava promeni.

U razgovoru za Kurir, Aleksandra je govorila o svom muzičkom putu, iskustvima koja su je oblikovala i onome što tek dolazi.

Odmah posle Evrovizije objavili ste novu pesmu i krenuli s nastupima, jeste li stigli da sumirate utiske?

- Mislim da nisam u potpunosti sve sagledala odmah nakon Evrovizije. Sve se odvijalo veoma brzo - od samog takmičenja do objavljivanja nove muzike, nastupa i priprema za ono što sledi. Sad, kad se osvrnem, mislim da je najvažniji zaključak taj da mi je Evrovizija pružila još više samopouzdanja u pogledu toga ko sam kao umetnica. Otišla sam tamo svoja, sa svojom muzikom i svojim zvukom, a to što su ljudi iz toliko različitih zemalja ostvarili vezu s tim, verovatno je najvažnija stvar koju sam doživela.

Šta za vas znači treće mesto, kao najbolji plasman predstavnika Rumunije dosad?

- To mi mnogo znači, naročito zato što na Evroviziju nikad nisam otišla razmišljajući o plasmanu. Naravno, osvajanje trećeg mesta bio je neverovatan trenutak, a saznanje da smo postigli jedan od najboljih rezultata za Rumuniju čini me izuzetno ponosnom. Ipak, ono što mi je još važnije jeste povezanost s publikom. Videti ljude kako pevaju "Ćoke Me", glasaju za tu pesmu i doživljavaju je kao svoju - to je nešto što se nikako ne može izmeriti samo plasmanom.

Foto: Martin Meissner/AP



Da li vam je Evrovizija otvorila neka vrata?

- Definitivno. Evrovizija je predstavila moju muziku publici do koje verovatno ne bih tako brzo došla na drugi način. Ođednom su ljudi iz različitih zemalja otkrivali moju pesmu, pratili me, dolazili na nastupe i raspitivali se o tome šta sledeće objavljujem. To je otvorilo vrata za nastupe uživo, saradnje i, naravno, evropsku turneju. Ipak, Evroviziju vidim kao vrata, a ne kao krajnji cilj. Sad je izazov nastaviti da pružam ljudima razloge da ostanu uz mene.

Kakva su vam očekivanja od evropske turneje?

- Izuzetno sam uzbuđena zbog toga. Nakon Evrovizije, dobijala sam poruke i videla reakcije ljudi iz cele Evrope, ali videti brojke ili komentare na internetu sasvim je drugačije od toga da te ljude zaista sretnem uživo i pevam za njih. Želim da turneja bude sirova, glasna i puna energije. Takođe želim da ljudi koji me možda znaju samo po pesmi "Ćoke Me" nakon nastupa odu sa saznanjem o mnogo većem delu onoga što ja jesam kao umetnica.

Pevali ste i na rumunskom i na engleskom. Da li ceo album na engleskom znači da se nadate međunarodnoj karijeri?

- Apsolutno. Pevanje na rumunskom će uvek biti deo mene i ne smatram da se te dve stvari međusobno isključuju. Međutim, snimanje albuma na engleskom omogućava da ovo poglavlje moje muzike dopre dalje. Ne želim da postavljam granice muzici. Ako neko u Rumuniji, Nemačkoj, Poljskoj ili bilo gde drugde oseti nešto dok sluša pesmu, onda je jezik na kojem pevam već ispunio svoju ulogu.

Prijateljstvo sa grupom Lavina

1/9 Vidi galeriju Grupa Lavina, Evrovizija 2026 Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia, Jessica Gow/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia



Kako je došlo do saradnje s Lavinom i kako to funkcioniše? Možemo li se nadati duetskoj pesmi?

- Lavina i ja smo se veoma prirodno povezali i mislim da je upravo zato saradnja tako lagana. Delimo sličnu energiju kad je reč o muzici, ali istovremeno unosimo i različite elemente, što kreativni proces čini zanimljivim. Što se tiče dueta... Neću vam pokvariti iznenađenje. Mislim da bi spoj naših glasova mogao biti zaista zanimljiv.

Šta je poslužilo kao inspiracija za novu pesmu koja izlazi pred beogradski koncert? Kako birate šta ćete snimiti?

- Bogdan, gitarista mog benda, prvo je komponovao instrumental, a zatim sam se ja uključila s melodijom i tekstom. Za mene je to ljubavna pesma koja opisuje osećaj zaljubljenosti. Zaista uživam i dok je pevam i dok je slušam. Bogdan je producent s kojim sam napisala veći deo svoje muzike, a jedna od stvari koje posebno cenim u saradnji s njim jeste njegova otvorenost ka istraživanju i otkrivanju novih stilova. Uvođenje nove muzike u nastupe uživo svakako je deo ovog novog poglavlja, tako da publika u Srbiji može da očekuje iznenađenja.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA



Kritičari vas smatraju jednim od najmoćnijih evropskih ženskih vokala današnjice. Da li vam to prija?

- To je ogroman kompliment, a ujedno i pomalo zastrašujuće! Ne budim se baš s mišlju: "Ja sam moćan vokal." Uvek razmišljam o tome šta mogu da poboljšam, šta mogu da uradim drugačije i kako da postanem bolja. Oduvek sam volela moćne glasove i umetnike koji na sceni daju apsolutno sve od sebe, tako da mi mnogo znači ako ljudi počinju tako da me doživljavaju. Ipak, osećam da imam još mnogo toga da dokažem i otkrijem.

Kakva je Aleksandra Kapitanesku privatno?

- Mislim da sam mnogo normalnija osoba nego što bi ljudi mogli da pomisle kad me vide na sceni (smeh). Na sceni umem da budem veoma intenzivna, ali van nje zaista uživam u jednostavnim stvarima: provođenju vremena s dragim ljudima, otkrivanju nove muzike, odlascima na koncerte i trenucima kad ne moram da razmišljam o tome šta sledi. Zanima me muzika i smatram da je to važno za umetnika. Volim da čitam i provodim vreme u prirodi, volim da boravim na selu. Život na selu ima neku posebnu čar koja mi pomaže da se isključim, usporim i napunim baterije. Boravak u prirodi, daleko od buke i stalne žurbe, verovatno je jedan od mojih omiljenih načina da se restartujem. A kad god ugrabim malo slobodnog vremena, trudim se da u njemu uživam pre nego što mi neko ubaci još jednu probu u raspored.

Nova pesma je "Can’t Make You Mine"

Fizika je važan deo mog života

Diplomirali ste medicinsku fiziku, da li ćete se baviti onim za šta ste se školovali ili je ljubav prema muzici jača?

- Medicinska fizika će uvek biti važan deo moje priče jer sam iskreno uživala u njenom izučavanju. Veoma sam radoznala osoba i mislim da je taj naučni aspekt moje ličnosti i dalje veoma prisutan u načinu na koji pristupam stvarima. Ipak, muzika je oduvek bila ono što čini da se osećam najviše živom. Trenutno imam priliku da muzici posvetim sve što imam i želim da vidim dokle mogu da stignem. Dakle, u ovom trenutku muzika definitivno odnosi pobedu.

Bonus video: Grupa Lavina od duetima