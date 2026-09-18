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Počela je prodaja ulaznica za Gala program Festa u Sava centru, a logično, najveće interesovanje vlada za domaća ostvarenja "Zlatni rez '42 (Djeca Kozare)" Lordana Zafranovića, "Budi bog s nama" Slobodana Šijana i "Otpisana" Milene Grujić, u kojem glavnu ulogu tumači košarkaš Boban Marjanović.

Festival se ove godine održava 53. put, u periodu od 2. do 11. oktobra 2026. Gala program održava se u Plavoj dvorani Sava centra, a na raspolaganju su za kupovinu pojedinačne ulaznice i kompleti karata (10+ ulaznica). Kompleti se mogu nabaviti po povoljnijoj ceni, uz popust od 30%.

Potresna priča

Fest otvara najnoviji film proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića, "Zlatni rez '42 (Djeca Kozare)", 2. oktobra u Sava centru. Ovo ostvarenje, po scenariju Arsena Diklića i Lordana Zafranovića iz 1986, opisuje stradanje dece u logoru Jasenovac 1942. godine. Lordan Zafranović (1944) jedan je od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora. Njegov najpoznatiji igrani film "Okupacija u 26 slika" prikazan je u takmičarskom programu Kanskog filmskog festivala 1979. Smatra se jednim od najvećih majstora jugoslovenskog filma.

Foto: Marina Ilić



Usred raspada Jugoslavije 1941. godine, pod pokroviteljstvom nacističke Nemačke, hrvatski nacistički režim osniva Nezavisnu Državu Hrvatsku, u kojoj osniva Jasenovac - logor smrti, mesto u kojem muškarci, žene i deca bivaju ubijani licem u lice sa svojim dželatima. Kroz isprepletene perspektive žrtava i počinilaca, reditelj Lordan Zafranović istražuje anatomiju zla. Srbi, Jevreji, Romi i hrvatski antifašisti stradaju od ruku osmorice ustaških ubica. Jedan od njih nakratko se pobuni, ali i sam postaje žrtva zla kojem služi.

Kako bi se što verodostojnije prikazali događaji iz leta 1942. godine, za potrebe ovog filma izgrađena je kompleksna scenografija na više lokaciji u Srbiji. Scenografiju je osmislio Milenko Jeremić, legenda domaće scenografije, koji je sa Zafranovićem već sarađivao na filmu "Okupacija u 26 slika". Autorsku i glumačku ekipu, predvođenu Zafranovićem, čini više od sto glumaca. Film traje četiri sata.

Foto: Dragana Udovičić



Konačno će publika videti novu komediju "Budi bog s nama" Slobodana Šijana. U pitanju je film o Bošku Tokinu (1894-1953), vizuelnom umetniku i reditelju prvog srpskog avangardnog filma, a po scenariju Biljane Maksić, Vladimira Mančića i samog Šijana. Jedna od važnih uloga u filmu pripala je i sve traženijem hrvatskom glumcu Goranu Bogdanu. Junaci priče biće Ivo Andrić, Tito, Crnjanski i druge ličnosti.

Pogledajte plakate za tri nova domaća filma na Festu

1/3 Vidi galeriju Tri domaća filma na Festu Foto: FEST promo



- Ovo je priča o Bošku Tokinu i snimanju prvog avangardnog filma na ovim prostorima - "Budi bog s nama". Upoznaćemo Beograd iz zlatnog doba dvadesetih godina prošlog veka, Beograd avangarde, dadaizma, futurizma i zenitizma; Beograd regtajma, džeza i čarlstona; Beograd automobilizma, aeroplana i seksualne revolucije; Beograda koji je tada smatran Parizom na Balkanu. Film "Budi bog s nama" nestao je misteriozno posle snimanja, a kroz Tokinovu priču saznaćemo istinu o njegovoj sudbini. Koliko je snimanje tog filma bilo bitno, govori i činjenica da je u njega bila uključena cela elita tadašnje države, od Ive Andrića, Miloša Crnjanjskog, Tina Ujevića, pa sve do Žanke Stokić, Ite Rine, kralja Aleksandra, Tita i mnogih drugih znamenitih ličnosti naše istorije - stoji u najavi filma.

Plaćeni ubica i virus

Programski selektor Dragan Jeličić izjavio je za sajt Festa da je odabrao 115 naslova. Od domaćih filmova "Otpisana" (Verified Target) na engleskom jezikom i sa inostranim ansamblom uz Bobana Marjanovića. Film je na engleskom jeziku, a radnja se dešava u Beogradu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages



- Kada se neka loša osoba označi kao virus, ona postaje potvrđena meta i biva likvidirana. Tim ubica se vodi ovim pravilom. Međutim, kada Blejk otkrije da je njena meta nevina, ona razotkriva mnogo veću zaveru - zaplet je ovog ostvarenja.

Čuveni Bobi postao je miljenik Holivuda i najpoznatiji je svakako po rolama u ostvarenjima "Hustle" i "Džon Vik 3". Uloga čudnog kino-operatera Mila pripala je proslavljenom košarkašu u američkom filmu "Hitwoman", koji se snimao u Beogradu. Njegova premijera očekuje se do kraja godine.

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