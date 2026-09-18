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Nova televizijska sezona Radio-televizije Srbije predstavljena je u Sava centru, uz najavu novih sadržaja koje će gledaoci moći da prate do kraja ove i tokom naredne godine. Najavljen je i rebrending sva tri televizijska programa.

Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

Predstavljena su i nova TV lica, koja su prošla javni konkurs koji je Radio-televizija Srbije raspisala u junu. Crvenim tepihom su prošetali Branislav Ćalić, Milica Bulat, Mina Spasojević, Marko Jeremić, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Milica Simović, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.

Milica Bulat Foto: Gordan Jović, RTS

Zanimljivo da na RTS stiže Milica Bulat, naslednica legendarnog reportera Igora Bulata. Milica je novo lice Jutarnjeg programa.

- Prethodno iskustvo sticala sam radeći u izvršnoj produkciji, a sport je važan deo mog života od najranijeg detinjstva. Tekvondom se bavim od treće godine, a tokom sportske karijere ostvarila sam zapažene rezultate na brojnim takmičenjima u zemlji i Evropi - ističe Milica Bulat.

Ko je bio Igor Bulat?

Novinar i urednik Igor Bulat preminuo je u 48. godini posle kratke i teške bolesti. On je u Televiziju Beograd došao 1993. godine i kao mlad novinar izveštavao o problemima Beograda i Beograđana.

Pronalazio je način da pomogne i kada je to na prvi pogled delovalo nemoguće. Vodio je Jutarnji program, uključivao se sa beogradskih ulica, a u poslednje vreme uređivao je Beogradsku hroniku.

Igor Bulat Foto: RTS

- Pamtimo ga kao kolegu koji je znao da nas nasmeje i kada nikome nije bilo do smeha; kao supruga i oca koji je bio posvećen svojoj porodici. Kao šampiona koji se spremao da podrži decu do Olimpijskih igara - objavio je RTS kad je preminuo 2019. godine.

Pogledajte ko je sve bio na promociji nove sezone RTS:

1/36 Vidi galeriju RTS nova sezona - žurka Foto: Damir Dervišagić

Svečanosti su prisustvovali brojni gosti, među kojima i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, predsednik FSS Dragan Džajić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević, direktor Mondo INC Saša Milovanović, glumac Lazar Ristovski i njegova supruga Anica Lazić, Jelena Gavrilović, Lazar Tasić i drugi.

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