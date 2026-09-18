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Šesnaesto izdanje Festivala drama i serija FEDIS objavilo je zvaničnu selekciju takmičarskog programa, u kojem će se ove godine za prestižnu nagradu Zlatna antena nadmetati 12 televizijskih ostvarenja iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Selektorka festivala, TV kritičarka Politike Meri Bilić, u konkurenciju je uvrstila serije "Senke nad Balkanom 3", "Kotlina 2", "Tvrđava", "Izvor", "Blaž među ženama", "Radio Mileva 6", "Saučesnici", "Frust", "Apsolutnih 100", "Tajkun 2", "12 reči 3" i "Škripac".

Foto: Promo

FEDIS, koji važi za prvi festival TV drama i serija u Evropi, ove godine biće održan po 16. put, pod sloganom „Dostojanstveno!“, a i ovog puta okupiće najznačajnije televizijske produkcije iz regiona.

Tokom festivala biće dodeljene nagrade Zlatna antena u čak 13 kategorija. Pored priznanja za najbolju TV seriju, žiri će birati najbolje glavne i epizodne glumačke uloge, glumačko otkriće godine, kao i najbolje ostvarenje u režiji, scenariju, fotografiji, kostimu i muzici.

Pored takmičarskih priznanja, FEDIS će uručiti i Zlatnu antenu za sveukupan doprinos regionalnoj produkciji TV serija, kao i specijalnu nagradu Zlatna antena ONA.RS za najpopularniji glumački par. koja je već otišla u ruke Ognjenu Mićoviću i Dariji Vučko.

Ognjen Mićović i Darija Vučko u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo