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Svetsku zvezdu Kim Kardašijan, koja je izgradila imperiju, redefinisala pojam moderne pop kulture i postala sinonim za poslovni uspeh pod kalifornijskim suncem, od 23. septembra, sredom u 22 časa, gledaćemo u potpuno novom svetlu. Na kanalu Star Life stiže velika balkanska premijera pravne drame "Sve je dozvoljeno" (All's Fair), nova televizijska opsesija vizionara Rajana Marfija, koji je Kim i uveo u ozbiljnije glumačke vode najpre u seriji "Američka horor priča".

Ovoga puta u pravnoj drami, čija je i izvršna producentkinja, stupa na scenu kao glavna zvezda - Alura Grant, briljantna advokatica za razvode u Los Anđelesu, gde otkriva kako izgleda kada glamur postane paravan za najskuplje pravne bitke na svetu.

Kim Kardašijan kao Alura Grant u seriji "Sve je dozvoljeno" Foto: STAR CHANNEL/ 20th Television

U svetu gde se moć meri milionima pratilaca i milijardama dolara, Kim je odavno naučila kako da kontroliše narativ. Pored toga što je strastveni kolekcionar visoke mode, osnovala je brend korektivnog veša "Skims", koji danas vredi milijarde dolara, kao i uspešne kozmetičke linije, bavi se dizajnom enterijera i arhitekturom, a slobodno vreme najradije provodi na putovanjima s decom.

Njena najveća strast i interesovanje van medija jesu pravo i reforma pravosuđa, pa već godinama aktivno uči za pravosudni ispit, a uspešno je položila takozvani "baby bar" ispit u Kaliforniji i koristi svoj uticaj za oslobađanje nepravedno osuđenih zatvorenika.

Zato i ne čudi što je Marfi prepoznao u njoj idealno lice za ženu koja predvodi tim elitnih advokatica koje ostavljaju muški establišment iza sebe i osnivaju sopstvenu firmu za visokoprofilne razvode. Serija "Sve je dozvoljeno" nije samo klasična pravna drama; to je vizuelni spektakl visoke mode, luksuznih vila i mračnih tajni koje se kriju iza zatvorenih vrata elitnih brakova. Dok sedimo s Kim, ona ne krije uzbuđenje zbog projekta koji spaja njenu strast prema pravu i televizijsku estetiku po kojoj je prepoznatljiva.

Scena iz serije "Sve je dozvoljeno" Foto: STAR CHANNEL 20th Television

Vaš lik Alura Grant opisana je kao vrhunska advokatica čiji život izgleda besprekorno sve dok njen sopstveni brak ne postane slučaj kakav bi inače rešavala za druge. Kako ste balansirali tu spoljašnju moć i unutrašnju ranjivost?

- Alura je fascinantan lik jer je navikla da uvek ima kontrolu. U sudnici i tokom pregovora ona je neustrašiva, hladnokrvna i tačno zna gde da udari protivnika tamo gde najviše boli. Ali kada se reflektori ugase i kada se suoči sa sopstvenim razvodom, sve te profesionalne barijere počinju da se ruše. Za mene je najveći izazov, ali i najveća lepota ove uloge, bilo upravo to istraživanje momenta kada žena koja spasava tuđe živote ne može da spase svoj. Ona mora da igra prljavo na poslu, a istovremeno pokušava da sačuva dostojanstvo privatno. Taj kontrast između fasade savršenstva i emotivnog haosa je nešto u čemu će se, verujem, mnoge žene prepoznati.

Najveća strast i interesovanje van medija za Kim jesu pravo i reforma pravosuđa Foto: STAR CHANNEL 20th Television

Serija se bavi svetom gde razvod nije samo emotivni kraj, već strateški rat za milione, moć i reputaciju. Šta vas je najviše iznenadilo u načinu na koji ove žene vode taj biznis?

- Kada su u igri toliki novac i uticaj, pravila svesno prestaju da važe. U ovoj seriji uspešan kraj nije pomirenje partnera, već situacija u kojoj vaša klijentkinja dobije apsolutno sve što je tražila, pa čak i malo više od toga. Ono što me je fasciniralo jeste nivo strategije. Ti razvodi pod kalifornijskim suncem liče na šahovske partije u kojima se trguje tajnama. Jedna dobro čuvana informacija, jedan snimak ili dokument vrede čitavo bogatstvo i mogu preko noći da unište nečiju imperiju. Alura i njen tim, koji čine Liberti (Naomi Vots) i Emerald (Nisi Neš-Bets), ne čekaju da im sistem ustupi mesto za stolom - one kupuju zgradu u kojoj se taj sto nalazi.

Kadar iz serije "Sve je dozvoljeno" Foto: STAR CHANNEL 20th Television

Delite ekran s glumačkim legendama kao što su Glen Klouz, Naomi Vots i Sara Polson. Kakav je osećaj biti deo tako moćnog, ženskog ansambla?

- Iskreno, to je ostvarenje sna i škola glume uživo svakog dana na setu. Kada stojite prekoputa Glen Klouz, koja igra Dinu Stendiš, legendu pravnog sveta, nivo energije se momentalno podiže. Naomi Vots i Nisi Neš-Bets donose neverovatnu dinamiku i toplinu u naš tim, dok je Sara Polson kao Karington Lejn prosto maestralna u svojoj neobuzdanosti kao naša glavna protivnica. Sve ove žene su donele neverovatan ego, ali u najpozitivnijem umetničkom smislu. Na setu je vladala atmosfera ogromne podrške. Rajan Marfi je stvorio prostor u kom ženska moć nije samo tema na papiru, već živa energija koja pokreće svaku scenu.

Scena iz serije "Sve je dozvoljeno" Foto: STAR CHANNEL 20th Television

Moda u seriji "Sve je dozvoljeno" je bukvalno zaseban lik. Besprekorna odela, visoka moda i vrtoglave potpetice prate svaki korak vaših likova. Koliko je kostim pomogao u kreiranju Alurinog identiteta?

- Moda je Alurin oklop. Svako odelo sašiveno po meri, svaki komad nakita i te oštre siluete šalju jasnu poruku pre nego što ona uopšte progovori u sudnici: "Ja sam ovde da pobedim." Rajan Marfi je poznat po svom specifičnom vizuelnom pečatu, gde enterijeri, skupi automobili i garderoba pričaju priču jednako glasno kao i scenario. Za mene, koja privatno obožavam modu, ovo je bio čist užitak. Ali ono što je važno jeste da taj glamur nije tu samo da bi izgledao lepo - on je svesno oružje moći u svetu gde izgled i reputacija diktiraju uslove pregovora.

Kim Kardašijan u seriji "Sve je dozvoljeno" Foto: STAR CHANNEL 20th Television

Poznato je da u stvarnom životu imate duboko interesovanje za pravo i reformu pravosuđa. Koliko vam je to privatno iskustvo pomoglo da uđete u ulogu vrhunske advokatice?

- Pomoglo mi je više nego što sam mislila da hoće! Naravno, svet razvoda u Los Anđelesu pod Rajanovom režijom je mnogo dramatičniji i ekstravagantniji od stvarnog sudskog procesa, ali mi je razumevanje pravne terminologije i načina na koji advokati razmišljaju dalo čvrsto utemeljenje. Znam koliko truda, čitanja između redova i analize stoji iza svakog slučaja. Kada Alura Grant iznosi svoje argumente, želela sam da publika oseti da ona zaista veruje u svaku reč i da savršeno vlada zakonom. Spajanje moje lične strasti prema pravu s glumačkim pozivom u ovom projektu bilo je zaista magično iskustvo.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)