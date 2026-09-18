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Američki pevač, tekstopisac i kompozitor Dankan Šeik preminuo je u 56. godini života , potvrdila je njegova majka Suzan Šeik za The New York Times.

Muzičar je preminuo 17. septembra na Menhetnu, samo nekoliko dana nakon što je saopšteno da se nalazi u kritičnom, ali stabilnom stanju i da prima intenzivnu medicinsku negu.

Poslednja poruka stigla je nekoliko dana pre smrti

Na njegovom Instagram nalogu 16. septembra objavljeno je kratko saopštenje o zdravstvenom stanju.

„Dankan trenutno prima medicinsku negu i nalazi se u kritičnom, ali stabilnom stanju. Molimo vas da poštujete privatnost njega i naše porodice u ovom izuzetno teškom periodu.“

Vest je stigla neposredno uoči premijere njegovog novog of-Brodvejskog mjuzikla Memoirs of Amorous Gentlemen.

Hit koji ga je proslavio devedesetih

Šeik je rođen 1969. godine u Montkleru, u saveznoj državi Nju Džerzi, a odrastao je u Južnoj Karolini, gde ga je nakon razvoda roditelja odgajala majka, dizajnerka nakita.

Ljubav prema muzici razvila je uz podršku bake, koja ga je još kao četvorogodišnjaka podsticala da improvizuje za klavirom.

Prvi veliki uspeh ostvario je 1996. godine istoimenim debitantskim albumom, sa kojeg je pesma „Barely Breathing“ postala svetski hit.