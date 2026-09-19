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Čuvena slovenačka i juglosvenska pevačica Lidija Kodrič preminula je u 82. godini. Vest o njenoj smrti objavila je i od nje se oprostila Daliborka Stojšić, koja je uz Lidiju bila članica čuvene grupe "Oni i One".

"Umrla je Lidija Kordič. Zaspalo je njeno umorno srce. Ostaje da živi u srcima onih koji je vole i pamete zauvek mladu, duhovitu i nasmejanu. mir tvojoj duši, draga Lidija", napisala je Stojšić na svom Fejsbuk profilu.

Daliborka Stojšić se oprostila od Lidije Kodrič
Daliborka Stojšić se oprostila od Lidije Kodrič Foto: Printscreen/ Facebook

Lidija Kodrič je bila jedna od velikih muzičkih zvezda i šou programa u bivšoj Jugoslaviji. U vreme pre nastanka grupe ABBA ona je bila član kvarteta "One i oni", čija popularnost je bila velika i van granica tadašnje države.

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Foto: Zoran Škrbić

Rođena je u Mariboru 1944. godine. Kao pevačica najpoznatija je kao članica kvarteta Oni i one, koju su, osim Lidije, činili Daliborka Stojšić, Minja Subota i Žarko Dančuo.

Lidija Kodrič je osamdesetih godina, naizgled iznenada, nestala sa muzičke scene. Preselila se u Maribor zbog svog sina, koji se nalazi u Zavodu Dornava pored Ptuja. Dečak je rođen sa smetnjama u razvoju, zbog nedostatka kiseonika prilikom porođaja. Dečakov otac ih je napustio i Lidija je ostala samohrana majka. Svoj život je posvetila sinu, zanemarivši pevačku karijeru.

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