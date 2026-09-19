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Oko dve hiljade posetilaca okupilo se juče, 18. septembra u centru Subotice na festivalu kojim je, pod sloganom „Nemačka i Srbija. Zajedno.“, obeleženo više od 25 godina nemačko-srpske razvojne saradnje.

Festival, koji je organizovala Ambasada Savezne Republike Nemačke u Srbiji zajedno sa GIZ-om i KfW-om, okupio je građane, partnere, nemačke institucije i kompanije u danu posvećenom susretima, razmeni znanja i zajedničkom obeležavanju jubileja.

Festival je pokazao kako se nemačko-srpska saradnja razvijala tokom proteklih 25 godina i predstavio ljude i partnerstva koja stoje iza nje. U 11 tematskih zona posetioci su mogli da upoznaju projektne partnere, učestvuju u radionicama i interaktivnim aktivnostima, saznaju više o mogućnostima za mlade i privredu i upoznaju se sa saradnjom u oblastima od stručnog obrazovanja i razmene učenika do zaštite životne sredine, energetike i lokalnog razvoja.

Pogledajte u galeriji fotografije sa festivala „Nemačka i Srbija. Zajedno.“:

1/14 Vidi galeriju festival "Nemačka i Srbija. Zajedno." Foto: Goran Srdanov/ GIZ

„Danas obeležavamo više od 25 godina nemačko-srpske razvojne saradnje. Slogan ‘Nemačka i Srbija. Zajedno.’ izabrali smo kao simbol snažnih odnosa naših dveju zemalja. Naš cilj bio je i ostaje da unapredimo život ljudi, doprinesemo ekonomskom razvoju i podržimo Srbiju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji“, izjavila je Anke Holštajn, ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji.

Nemačka razvojna saradnja podržala je i velika infrastrukturna ulaganja širom Srbije. Uz podršku KfW-a, više od tri miliona ljudi u više od 40 gradova i opština imalo je koristi od projekata u oblastima energetike, vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda. Samo u Kruševcu izgrađeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u skladu sa standardima EU, za oko 90.000 stanovnika, kao i 60 kilometara kanalizacione mreže. U oblasti energetike, Transbalkanski koridor za prenos električne energije obuhvata više od 250 kilometara novih dvostrukih dalekovoda naponskog nivoa 400 kV i rekonstrukciju postojećih trafostanica, čime se jača povezanost Srbije sa regionalnom i panevropskom elektroenergetskom mrežom.

„Savezna Republika Nemačka pokazala se tokom ovih 25 godina kao jedan od najvažnijih, najpouzdanijih i najvećih bilateralnih donatora Srbije. Na tome smo duboko zahvalni“, rekao je Nemanja Starović, ministar za evropske integracije. On je dodao da iza razvojne saradnje Nemačke i Srbije stoji stotinu uspešno realizovanih projekata koji su direktno uticali na poboljšanje kvaliteta života građana Srbije i pospešili evropski put.

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