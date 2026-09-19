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Odlaskom Lidije Kodrič regionalna muzička scena izgubila je jedan od svojih prepoznatljivih glasova. Publika će je zauvek pamtiti po numerama iz kultnog filma i serije "Balkan ekspres" gde je pevala umesto Ene Begović, ali i kao članicu nekada izuzetno popularne grupe One i oni, koja je sedamdesetih godina punila dvorane širom nekadašnje Jugoslavije i Sovjetskog Saveza.

Foto: Printskrin

Međutim, u jeku popularnosti pevačica je gotovo nestala sa javne scene. Preselila se u Maribor, a život je u potpunosti podredila sinu Marku, koji je zbog nedostatka kiseonika prilikom porođaja rođen sa teškim smetnjama u razvoju. Godinama ga je obilazila u Zavodu Dornava kod Ptuja, gde je imao stalnu negu, dok je sama nastupala tek povremeno, uglavnom na humanitarnim koncertima.

Sin Marko Foto: Printskrin

U emotivnoj ispovesti za emisiju "TV lica kao sav normalan svet", Lidija je govorila bez gorčine o životnim iskušenjima. Prisetila se kako je muziku za "Balkan ekspres" snimila gotovo u trku, žureći da se što pre vrati kući svom sinu.

- Morala sam da snimim devet pesama za Zorana Simjanovića. Imala sam samo dva sata, jer sam morala da budem kod Marka. Sve smo završili za sat i po i već sam bila kod kuće – ispričala je pevačica.

Otvoreno je govorila i o tome da je ostala sama sa detetom nakon što je njen suprug odbio da učestvuje u njegovom odrastanju. Zbog odlazaka na lečenje u inostranstvo promenila je Markovo prezime u Kodrič, a najveći oslonac pronašla je u svojim roditeljima, koji su joj pomagali da brine o sinu.

Foto: Printskrin

Posebno je pamtila dramatičan porođaj, kada su, kako je govorila, dodatnom intervencijom lekara spaseni i ona i njen sin.

- Dobila sam drugu sondu i oboje smo ostali živi. Možda jednog od nas ne bi bilo. Dobro je što su imali dve sonde - rekla je tada.

Lidija Kodrič sa sinom Markom Foto: RTS

Na pitanje da li joj nedostaju slava i reflektori, odgovorila je rečenicom koja danas zvuči posebno potresno: