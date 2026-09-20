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Jedan od najautentičnijih likova iz kultne serije "Selo gori, a baba se češlja", Đoda, ostao je duboko urezan u sećanju gledalaca – ali malo ko zna koliko je ta uloga bila bliska stvarnom životu glumca Miroljuba Trošića.

Glumac Nenad Okanović, koji je u seriji tumačio sina Dragana, podelio je svojevremeno u jednom podkastu nepoznate i dirljive detalje o kolegi i prijatelju iz serije, otkrivši koliko je lik Đode bio zapravo lična priča čoveka koji ga je glumio.

U galeriji pogledajte Đodu u seriji "Selo gori, a baba se češlja":

1/8 Vidi galeriju Miroljub Trošić Đoda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios, Printscreen/RTS

Naturščik koji je postao televizijska legenda

Miroljub Trošić, nastavnik muzičkog iz sela Medveđa, rođen na današnji dan, 20. spetmebra 1948. godine, nije bio profesionalni glumac. Međutim, njegovo prijateljstvo sa Radošem Bajićem, autorom serije i školskim drugom iz muzičke škole u Nišu, promenilo mu je život.

– Đoda nije glumio, on je živeo tu ulogu. To je bio on iz vremena dok je pio. Radoš mu je ponudio ulogu pod jednim uslovom – da prestane da pije. I on je to zaista učinio – rekao je Okanović.

Mural oslikan u čast Đode u mestu Medveđa Foto: Kurir/F.R.

Borba s alkoholizmom i novi početak

Pre nego što je postao miljenik publike, Trošić je prošao kroz težak životni period. Zbog problema sa alkoholom ostao je bez posla u školi. Govorio je kako bi pozajmljivao alat od komšija samo da ga ponude rakijom. Ipak, kada mu je Radoš pružio šansu, odlučio je da preokrene život.

– Skidao se bez lekova, trpeo fizičke bolove. Tokom snimanja nikada nije pio – čak i kada je scena zahtevala pivo, u flašama je bila voda – otkrio je Okanović.

Foto: Printscreen

Đoda – od pijanca do uzora

Kako je ispričao Okanović, snimanje serije za Trošića je bilo prekretnica. Postao je posvećen, tačan i odgovoran, a počeo je ponovo da privređuje svojoj porodici. Radošu Bajiću bio je beskrajno zahvalan.

– Držao je Radoševu sliku pored ikone i govorio da mu je dao novi život. A Radoš je uvek bio jasan: ako ponovo počneš da piješ – lik Đode u seriji više ne postoji – rekao je Okanović.

Strela ga pogodila u oko

Legendarni Đoda je malo pre smrti gostovao u emisiji "Amidži šou", gde su tada otkriveni neki detalji iz glumčevog života koji su bili nepoznati javnosti.

Miroljub Trošić i Milorad Mandić Manda u seriji Selo gori, a baba se češlja Foto: Contrast Studios

Đodin prijatelj je ispričao da je Miroljub umalo nastradao kada ga je tokom bezazlene dečije igre u selu pogodila strela u oko.

- Ja i drug se maskirali, Đoda se približio, drug razapeo strelu i pravo u oko. On je tada izgubio osmi razred i ne vidi dobro na to oko - ispričao je u emisiji Đodin prijatelj.

U galeriji pogledajte kadrove iz kultne serije "Selo gori, a baba se češlja":

1/10 Vidi galeriju Selo gori a baba se češlja Foto: Contast studios, Privatna Arhiva, Contrast Studios

Potom se nadovezao Radoš Bajić, koji je opisao kako je Đoda doživeo moždani udar u Londonu, i kako su tamošnji Srbi skupili više od 70.000 funti za njegovo lečenje.

Zauvek upamćen

Miroljub Trošić preminuo je 25. februara 2020. u 72. godini. Iza sebe je ostavio suprugu, decu, petoro unučadi – i neizbrisiv trag u srcima gledalaca. Njegova priča ostaje večni simbol borbe, volje i snage iskrenog prijateljstva.

Video: Goca Tržan o detaljima sa snimanja serije "Selo gori, a baba se češlja"