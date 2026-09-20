Srbi su skupili 70.000 £ za njegovo lečenje: Glumac iz "Selo gori, a baba se češlja" zbog zavisnosti izgubio posao, a sliku Radoša Bajića držao pored ikone
- Miroljub Trošić, poznat kao Đoda iz serije 'Selo gori, a baba se češlja', pre uloge je vodio težak život i zbog alkohola ostao bez posla u školi.
- Radoš Bajić mu je dao šansu uz uslov da prestane da pije, a Trošić je tokom snimanja bio potpuno trezan i zahvalan na novom početku.
- Radoš Bajić je otkrio i da su Srbi u Londonu skupili više od 70.000 funti za njegovo lečenje posle moždanog udara.
Jedan od najautentičnijih likova iz kultne serije "Selo gori, a baba se češlja", Đoda, ostao je duboko urezan u sećanju gledalaca – ali malo ko zna koliko je ta uloga bila bliska stvarnom životu glumca Miroljuba Trošića.
Glumac Nenad Okanović, koji je u seriji tumačio sina Dragana, podelio je svojevremeno u jednom podkastu nepoznate i dirljive detalje o kolegi i prijatelju iz serije, otkrivši koliko je lik Đode bio zapravo lična priča čoveka koji ga je glumio.
U galeriji pogledajte Đodu u seriji "Selo gori, a baba se češlja":
Naturščik koji je postao televizijska legenda
Miroljub Trošić, nastavnik muzičkog iz sela Medveđa, rođen na današnji dan, 20. spetmebra 1948. godine, nije bio profesionalni glumac. Međutim, njegovo prijateljstvo sa Radošem Bajićem, autorom serije i školskim drugom iz muzičke škole u Nišu, promenilo mu je život.
– Đoda nije glumio, on je živeo tu ulogu. To je bio on iz vremena dok je pio. Radoš mu je ponudio ulogu pod jednim uslovom – da prestane da pije. I on je to zaista učinio – rekao je Okanović.
Borba s alkoholizmom i novi početak
Pre nego što je postao miljenik publike, Trošić je prošao kroz težak životni period. Zbog problema sa alkoholom ostao je bez posla u školi. Govorio je kako bi pozajmljivao alat od komšija samo da ga ponude rakijom. Ipak, kada mu je Radoš pružio šansu, odlučio je da preokrene život.
– Skidao se bez lekova, trpeo fizičke bolove. Tokom snimanja nikada nije pio – čak i kada je scena zahtevala pivo, u flašama je bila voda – otkrio je Okanović.
Đoda – od pijanca do uzora
Kako je ispričao Okanović, snimanje serije za Trošića je bilo prekretnica. Postao je posvećen, tačan i odgovoran, a počeo je ponovo da privređuje svojoj porodici. Radošu Bajiću bio je beskrajno zahvalan.
– Držao je Radoševu sliku pored ikone i govorio da mu je dao novi život. A Radoš je uvek bio jasan: ako ponovo počneš da piješ – lik Đode u seriji više ne postoji – rekao je Okanović.
Strela ga pogodila u oko
Legendarni Đoda je malo pre smrti gostovao u emisiji "Amidži šou", gde su tada otkriveni neki detalji iz glumčevog života koji su bili nepoznati javnosti.
Đodin prijatelj je ispričao da je Miroljub umalo nastradao kada ga je tokom bezazlene dečije igre u selu pogodila strela u oko.
- Ja i drug se maskirali, Đoda se približio, drug razapeo strelu i pravo u oko. On je tada izgubio osmi razred i ne vidi dobro na to oko - ispričao je u emisiji Đodin prijatelj.
U galeriji pogledajte kadrove iz kultne serije "Selo gori, a baba se češlja":
Potom se nadovezao Radoš Bajić, koji je opisao kako je Đoda doživeo moždani udar u Londonu, i kako su tamošnji Srbi skupili više od 70.000 funti za njegovo lečenje.
Zauvek upamćen
Miroljub Trošić preminuo je 25. februara 2020. u 72. godini. Iza sebe je ostavio suprugu, decu, petoro unučadi – i neizbrisiv trag u srcima gledalaca. Njegova priča ostaje večni simbol borbe, volje i snage iskrenog prijateljstva.
Video: Goca Tržan o detaljima sa snimanja serije "Selo gori, a baba se češlja"