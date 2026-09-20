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Posle više od decenije života i rada u Americi, gde je gradio karijeru rame uz rame s holivudskim zvezdama, Aleksandar Filimonović vratio se domaćoj publici u filmu "Čuvar ikone Svetog Đorđa", koji se trenutno prikazuje u domaćim bioskopima. Glumac, koji je tokom prethodnih godina ostvario zapažene uloge u američkim produkcijama, ne krije da mu je upravo ovaj projekat doneo ono što je dugo priželjkivao - priliku da odigra običnog čoveka, sa svim njegovim životnim lomovima, dilemama i borbama.

Foto: Promo



- Godinama sam dobijao zanimljive, ali vrlo specifične likove. Sada sam konačno imao priliku da igram čoveka kakvih je najviše oko nas. To je uloga u kojoj sam mogao da pokažem sve ono što sam učio i zbog koje sam se istinski radovao svakom danu snimanja - kaže glumac.

Da bi njegov junak Slađan Reljić bio što uverljiviji, radio je i na govoru juga Srbije. Koleginica Katarina Mitić, koja mu u filmu igra suprugu, pomagala mu je oko akcenta, a podršku je dobio i od ljudi iz Niša, gde je deo filma sniman. Priznaje da je poneki beogradski naglasak uspeo da se provuče u najemotivnijim scenama, ali veruje da će publika to teško primetiti.



Iako danas bez problema može iz Beograda da snimi audiciju za američku produkciju i već sutradan otputuje na snimanje, Filimonović nema dilemu gde želi da živi.

- Pandemija je promenila pravila igre u Holivudu, pa su "self tape" (onlajn) audicije postale svakodnevica - kaže Aleksandar, kome zahvaljujući tome, posao i život više ne moraju da budu na istom kontinentu. Američki pasoš i uspešna karijera otvorili su mu mnoga vrata, ali dom je, kaže, ostao tamo gde su porodica, prijatelji i maternji jezik.



Iskustvo iz Los Anđelesa naučilo ga je mnogo čemu. Divi se profesionalizmu američke industrije, ali smatra da je cena uspeha često previsoka. Slika luksuznih vila iza kojih se nalaze čitava naselja beskućnika ostavila je snažan utisak na njega i učvrstila uverenje da Srbija još nije izgubila ono najvažnije - bliskost među ljudima.

Foto: Promo



Među brojnim uspomenama iz Holivuda posebno izdvaja trenutak kad je saznao da će igrati s Džulijom Roberts i Šonom Penom. Vest je stigla u trenutku kad je tugovao zbog smrti svog psa, pa su se radost i tuga pomešale u nekoliko minuta koje, kaže, nikada neće zaboraviti. Dva i po meseca provedena na setu bila su potvrda da se višegodišnji trud isplatio.



Ipak, danas mnogo manje razmišlja o karijeri, a mnogo više o životu. Ne plaši ga ni razvoj veštačke inteligencije, ni promene koje donosi filmska industrija.

- Važno je da čovek bude zahvalan što je živ i da svaki trenutak proživi punim plućima. Sve ostalo prolazi - kaže glumac.

Velike reči čuva i za partnera i filmskog oca Radoša Bajića, s kojim je već sarađivao. Kaže da ga iznova fascinira glumačka zrelost koju je stekao tokom godina.

Pogledajte kako se snimao film "Čuvar ikone"

1/7 Vidi galeriju Čuvar ikone svetog Đorđa Foto: Contrast Studios

- Što je stariji, govori manje, ali svaka njegova reč ima težinu. Pravo je zadovoljstvo deliti kadar s njim - zaključuje Filimonović, uveren da će publika u "Čuvaru ikone Svetog Đorđa" prepoznati iskrenu priču o ljudima, porodici i vrednostima koje vreme ne može da izbriše.

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