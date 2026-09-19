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Seriju "Okamova oštrica" od 18. septembra, petkom i subotom od 20 časova na RTS 1, publika prati kao napeti špijunski triler, ali malo ko zna da njen naziv potiče od filozofskog principa starog više od sedam vekova.

Foto: Katarina Marcetic/Katarina Marcetic

Radnja prati Sonju, advokaticu specijalizovanu za slučajeve nasilja nad ženama, koja prihvata da brani vlasnika IT kompanije Luku Gudelja, optuženog za ubistvo devojke, influenserke Tamare. Tragajući za dokazima koji bi mogli da potvrde njegovu nevinost, Sonja otkriva da se iza zločina krije mnogo veća priča u koju su umešane ruske i američke obaveštajne službe.

Uloge tumače: Sonja Kolačarić (Sonja), Pavle Čemerikić (Luka Gudelj), Dušanka Stojanović Glid (Lidija Zorić), Snežana Bogdanović (Galina), Milutin Milošević (Peđa), Ognjen Mićović (Bojan Vučković), Anton Smorodin (Kulješov), Ana Sofrenović (Vesna), Aleksej Maslodudov (Mihail), Andrijana Đorđević (Danica), Lidija Kordić (Tamara), Milica Stefanović (Marta), Nebojša Cile Ilić (Đorđe Bajić)... i drugi.

Pogledajte kako se snimala serija "Okamova oštrica"

1/7 Vidi galeriju Serija Okamova oštrica Foto: Katarina Marcetic/Katarina Marcetic

Šta je naslov serije?

Kreator i scenarista Marko Popović objasnio je da naziv serije nije izabran slučajno.

– Okamova oštrica je filozofski princip koji kaže da je, kada postoji više mogućih objašnjenja, najverovatnije je ono najjednostavnije. Nastao je početkom 14. veka kao način da ljudi lakše razlikuju istinu od nametnutih narativa koje su širili tadašnji autoriteti – vladari ili crkva. Cilj je bio da se do istine dođe što jednostavnijim putem – rekao je Popović gostujući na RTS.

Scenaristi Iva Mitrović i Marko Popović Foto: Gordan Jović, RTS

Kako ističe, ovaj princip danas je možda aktuelniji nego ikada.