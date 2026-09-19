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19. LIFFE će svečano biti zatvoren večeras uručenjem nagrada u 19 časova u Narodnom pozorištu Leskovac, a zatim će biti prikazan film ''Obraz'' u režiji Nikole Vučkovića.

Žiri u sastavu Stanislav Babić producent, Alisa Simon filmska kritičarka i Janez Burger reditelj, obrazložio je odluku:

''U svom filmu Kako je ovde tako zeleno, Nikola Ležaić pretvara jednu sasvim običnu ličnu situaciju, koja bi lako mogla skliznuti u banalnost, u gotovo metafizičku raspravu o dilemama prostora bivše Jugoslavije, sagledanim kroz iskustvo čoveka koji prelazi u srednje godine. To postiže izuzetnim osećajem za realizam i upotrebom minimalnih filmskih izražajnih sredstava. Izvanredan osećaj za ritam i trajanje dugih kadrova, audiovizuelna atmosfera i režija odlične glumačke postave rezultiraju filmskim iskustvom kakvo se retko viđa u ovom regionu. Zbog svega navedenog, žiri mu dodeljuje Zlatnu nit - Grand - prix za najbolju režiju.''

Žiri je odlučio i da, zbog značajnog kvaliteta filmova, dodeli i dve specijalne nagrade:

- Specijalno prizanje direktoru fotografije Đorđu Stojiljkoviću za film ''Obraz'' Nikole Vukčevića uz obrazloženje:

''Direktor fotografije Đorđe Stojiljković u filmu Obraz stvara dosledno mračan vizuelni doživljaj u kojem kamera nije samo posmatrač, već i kreator moralnih dilema koje proističu iz priče filma. Igrajući se svetlom i senkom u skučenim enterijerima, on gradi klaustrofobičnu atmosferu koja se ne gubi u prostranstvima fascinantnih crnogorskih eksterijera. Ovakav dosledan vizuelni koncept, gotovo bajkovitih razmera, retko se sreće u regionalnoj kinematografiji, zbog čega mu žiri dodeljuje Specijalno priznanje za direktora fotografije.''

- Specijalno priznanje za dizajn zvuka Miroslavu Chaloupki za film ''DJ Ahmet'' Georgi M. Unkovskog uz obrazloženje:

''Dizajner zvuka Miroslav Chaloupka u filmu DJ Ahmet stvara zvučni pejzaž koji postaje jedan od nosećih stubova narativa. Vešto preplitanje ruralnih ambijenata makedonskog sela sa prodornim tehno ritmovima pokreće priču i daje joj dodatnu dinamiku. Prelazak od bogatih objektivnih zvučnih slika ka subjektivnim pejzažima pojedinačnih likova uvodi gledaoca u njihovu intimu i

doprinosi tome da se sa njima poistoveti. Za svoj bogat i promišljen koncept zvuka i njegovo izuzetno sprovođenje, žiri mu dodeljuje Specijalno priznanje za dizajn zvuka.''

Foto: Vladica Momčilović

PROGRAM POSEBAN TRETMAN

Zlatna nit - Nagrada za najbolju režiju debitantskog filma dodeljena je Stefanu Đorđeviću za film ''Vetre, pričaj sa mnom''

Žiri u sastavu Kosara Mitić rediteljka i scenaristkinja, Anita Ognjanović glumica i Andreas Brauer producent obrazložio je odluku:

''Film pokazuje izuzetno samouveren i istančan rediteljski izraz, stvarajući intiman filmski svet koji je duboko ličan, a istovremeno univerzalno blizak. Sa velikom preciznošću, reditelj uspostavlja ravnotežu između tišine, emocije i vizuelnog jezika, dopuštajući likovima i njihovim unutrašnjim svetovima da se prirodno razvijaju. Posebno nas je impresionirala emocionalna iskrenost filma i način na koji lično iskustvo prerasta u snažnu i uverljivu filmsku formu. Zbog zrelosti, hrabrosti i prepoznatljivog rediteljskog izraza, sa zadovoljstvom Stefanu Đorđeviću dodeljujemo Zlatnu nit - Nagradu za najbolju režiju debitantskog filma.''



Utisak žirija je da su svi filmovi u selekciji imali ozbiljan autorski pečat, da je reč o debitantskim filmovima iz različitih zemalja i da su svi ostavili jak utisak. Žiri programa ''Poseban tretman'', odlučio je da dodeli i:

- Specijalno priznanje za produkciju filmu Sigurno mesto (A Safe place) producentima: Tudor Giurgiu, Oana Giurgiu, Bogdan Craciun uz obrazloženje:

Foto: Vladica Momčilović

''Film se izdvojio snagom i zaokruženošću produkcije, koja sa velikom pažnjom i preciznošću služi priči. Svaki element filmskog stvaralaštva promišljeno je oblikovan i doprinosi atmosferi filma i njegovom emocionalnom dejstvu. Posebno cenimo način na koji produkcija gradi snažan filmski svet, a istovremeno ostaje čvrsto povezana sa likovima i njihovim iskustvom. Ovo

je film čije produkcijske vrednosti podržavaju, a ne potiskuju njegovu umetničku viziju. Zbog toga nam je bilo zadovoljstvo da filmu Sigurno mesto (A Safe Place) dodelimo Specijalno priznanje za produkciju.''

19. LIFFE će svečano biti zatvoren večeras uručenjem nagrada u 19 časova u Narodnom pozorištu Leskovac, a zatim će biti prikazan film ''Obraz'' u režiji Nikole Vučkovića.