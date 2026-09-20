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Davor Dujmović bio je jugoslovenski i bosanskohercegovački glumac koji je u svet filma ušao sa tek 18 godina. Njegov talenat bio je toliko upečatljiv da su ga pojedini upoređivali i sa čuvenim američkim glumcem Dastinom Hofmanom. Međutim, njegov život okončan je deceniju kasnije pod veoma tragičnim okolnostima.

Sa 23 godine proglašen za najboljeg glumca Evrope

Dujmović je za samo nekoliko godina prešao put od potpunog anonimusa do jednog od najzapaženijih mladih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije.

Samo pet godina nakon „Doma za vešanje“, 1993. godine, proglašen je za najboljeg glumca Evrope.

Ipak, uprkos velikom uspehu, Davor nikada nije planirao da gluma postane njegov životni poziv. Pokušao je da upiše Akademiju, ali nije uspeo. Kasnije je o tome govorio sa karakterističnom dozom humora.

„U šali kažem da bih išao na Akademiju pod uslovom da predajem. Mislim da nije bilo potrebe, jer sam mislio da se glumom bavim dok se ne zasitim, dok se publika i kamera ne zasite mene. Ja u stvari nikad nisam imao nameru da budem glumac“, govorio je Davor.

Davor Dujmović Foto: Printscreen/Youtube

Slava nije uspela da ga sačuva od zavisnosti

U trenutku kada je njegova karijera bila u velikom usponu, Davor je počeo da se bori sa problemom zavisnosti od droge.

O svojoj borbi govorio je otvoreno, ne skrivajući koliko ga je heroin promenio.

„Ono što donosi heroin ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju. U početku je bilo: ’Ja sam mal’, pa sam radoznal’, ali radoznalost se u ovom slučaju plaća zavisnošću’“, rekao je svojevremeno glumac.

Njegov život tako je krenuo u potpuno drugačijem pravcu od onog koji su mu mnogi predviđali.

Rat ga je zatekao u Beogradu

Tokom rata u Sarajevu Davor se nalazio u Beogradu. Tada je dobio ulogu u „Top listi nadrealista“, a potom se pojavio i u filmu „Andergraund“.

Uprkos tome što je iza sebe već imao značajne filmske uloge i međunarodno priznanje, njegovi lični problemi nastavili su da ga prate.

Kasnije je otišao u Sloveniju, kod svoje devojke.

Davor Dujmović Foto: Printskrin

Tragedija u Novom Mestu

Davor Dujmović preminuo je 31. maja 1999. godine u Novom Mestu gde je oduzeo sebi život vešanjem, u Sloveniji. Imao je samo 30 godina.

Slavni Perhan iz „Doma za vešanje“ iza sebe je ostavio karijeru koja je obećavala mnogo više. Njegov talenat prepoznat je dok je još bio veoma mlad, a evropsko priznanje pokazalo je koliko je veliki potencijal imao.

Ipak, životna borba koju je vodio bila je jača od svih profesionalnih uspeha.

Dujmovićeva smrt ostala je jedna od najtužnijih priča kinematografije sa prostora bivše Jugoslavije – priča o glumcu koji je gotovo preko noći postao zvezda, osvojio Evropu, a zatim se suočio sa problemima koji su ga na kraju odveli u tragediju.