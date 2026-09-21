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Čuveni srpski rok muzičar Milan Mladenović, pevač i gitarista kultnog rok benda "Ekatarina Velika", dečak iz vode, kako su ga često nazivali rođen je u Zagrebu, 21. septembra 1958. godine, a u šestoj godini sa porodicom se preselio u Sarajevo, gde je proveo detinjstvo.

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Milan Mladenović je bio jugoslovenski i srpski muzičar, najpoznatiji kao frontmen i gitarista jugoslovenskog art-rok benda Ekatarina Velika. Foto: Printscreen/Youtube, printscreen/youtube/ Zadužbina Milana Mladenovića, Zvanični kanal grupe Ekatarina Velika

Krajem sedamdesetih godina osnovao je svoj prvi bend "Limunovo drvo", da bi nakon nekoliko godina nastao njegov prvi značajniji sastav - "Šarlo Akrobata".

Ovaj bend bio je prava prekretnica u muzici, ali zbog nesuglasica su se brzo razišli. Milan je nakon toga oformio novu grupu "Katarina II", koja je kasnije promenila ime u "Ekatarina Velika". Ova grupa godinama je sa pravom bila na samom vrhu jugoslovenske rok scene, a njihova muzika sluša se i danas.

Privatni život pod velom tajne

Milan je važio za velikog šarmera, za kojim su uzdisale beogradske, ali i dame širom Jugoslavije. Svoj privatni život je vešto krio od očiju javnosti, ali se mnogo polemisalo. Ipak, do danas mnoge priče i tračevi koji su se vezivali za njega ostali su nedorečeni.

Milan Mladenović se smeje
Milan Mladenović Foto: printscreen/youtube/ Zadužbina Milana Mladenovića

Poslednje godine proveo je sa Majom Maričić koja je bila njegova najveća životna ljubav, i kojoj je posvetio pesmu "Oči boje meda".

Tokom kratkog prekida u njihovoj vezi, njegovo srce na uspela je da osvoji i novinarka i voditeljka Luna Lu.

- Nije baš prijatno kada ljudi žele sa vama da pričaju i onda kada niste raspoloženi za to. Više ne mogu nigde da odem, ne mogu da radim ono što želim. Ljudi me sve češće maltretiraju. Ne mogu da se pomirim s tim preuveličavanjem na svim poljima, izgubljenim vremenom koje provedem u razgovoru sa onima koji me zovu bez ikakvog razloga i hoće da čuju samo tračeve. To ume da bude vrlo neprijatno - izjavio je Milan u pomenutom intervjuu.

Milan Mladenović
Milan Mladenović Foto: Printscreen/Youtube

Bolest

Blistavu karijeru koja mu je prethodila prekinula je bolest. Muzičar je u avgustu 1994. godine, nakon nastupa “Ekatarine Velike” na festivalu u Budvi hitno prebačen u bolnicu, nakon što mu je pozlilo. Tada su lekari konstatovali rak pankreasa. Posle tri meseca borbe, 5. novembra 1994. godine, preminuo je iscrpljen u 36. godini i sa svega 35 kilograma.

Njegovu smrt, kao i život pratile su brojne kontroverze. Polemisalo se o tome da li je koristio opijate, a njemu bliski ljudi tvrdili su da je bio izuzetno odgovoran, strog, posvećen čitanju i da nije koristio drogu.

Drugi su, pak, vođeni sudbinom brojnih članova grupe "Ekatarina Velika" zastupali mišljenje da je umro od posledica AIDS-a koji je dobio zbog dugogodišnjeg konzumiranja narkotika.

Milan Mladenović
Milan Mladenović Foto: Zadužbina Milan Mladenović, Goranka Matić

Smrt

Mladenović je poslednje dane proveo daleko od očiju javnosti, iako su se svi u tom momentu dovijali da saznaju bar nešto o njegovom zdravstvenom stanju. Pored njegovih roditelja, klavijaturistkinja EKV-a Margita Stefanović bila je jedini svedok njegovog tragičnog odlaska.

Margita je o Milanovoj smrti i njegovom poslednjem danu pričala u knjizi "Osećanja. O sećanja" Lidije Nikolić.

- Mada je navikla da se suočava s gubicima, doživela je smrt roditelja i mnogih prijatelja, smrt Milana je potpuno poremetila Margitu. Dan pre Milanove smrti, 4. novembra 1994. Magi je bila u svom stanu na Slaviji. Zazvonio je telefon. “Možeš li da dođeš do nas? Milan samo hoće tebe da vidi”, vapila je Milanova mama Danica. Magi je odmah uhvatila taksi i otišla do stana Mladenovića na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. Bilo je mračno. “Nemoj da plačeš, sve smo ovo znali”, rekao je Milan. Zatražio je da stavi glavu u krilo kod Margite i da ga mazi po glavi. To su često radili.

Margita Stefanović, klavijaturistkinja benda EKV
Margita Stefanović, klavijaturistkinja benda EKV Foto: printscreen/youtube/ Zadužbina Milana Mladenovića

Zaspao joj je u krilu. Ostala je nekoliko sati sama s njim. Na rastanku mu je rekla “Vidimo se sutra”. Nije joj ništa odgovorio. Samo ju je nežno pogledao. Sutra je preminuo - ispričala je Lidija Nikolić, autorka Margitine biografije “Osećanja. O. Sećanja” i njena bliska prijateljica.

Danas ime Milana Mladenovića nose ulice u Beogradu, Zagrabu i Sarajevu. U njegovu čast tradicionalno se dodeljuje nagrada se njegovim imenom, a proglašen je i počasnim građaninom Sarajeva.

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