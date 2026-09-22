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Iako su Raka, Žika, Marko, Ćima i Firči kao članovi benda Ekatarina Velika odsvirali više od 700 koncerata širom Jugoslavije od 1984. do 1994. godine – nikada nisu svirali svi zajedno.

Sada svi oni pod okriljem grupe Krug poručuju: ,,Mi to možemo zajedno“ 2. decembra 2026. u mts Dvorani. Veliki koncert posvećen sećanju na EKV, grupu koja je ostavila neizbrisiv trag na prostorima nekadašnje Jugoslavije, prvi put će okupiti sve članove Ekatarine Velike na jednoj sceni u jednom neponovljivom trenutku.

,,Milan Mladenović sebe nikada nije smatrao ni dobrim pevačem ni dobrim gitaristom. On je sebe smatrao tražećim pevačem i tražećim gitaristom, što je još veći vrhunac“, priseća se svog frontmena Marko Milivojević, bubnjar Ekatarine Velike od 1990. do 1994. godine.

,,Pažljivo bi slušao sve, i pratio sve, sva dešavanja u tom oblaku muzike koji se stvarao, i pokušavao da nađe film. Mi smo pričali o tome u bendu – to je kao impresionizam, kad slikaš zvukom”, dodaje Marko.

Ekatarina Velika – Milan Mladenović Bojan Pečar Margita Magi Stefanović i Srđan Žika Todorović Foto: Srđan Vejvoda

A sam Milan je smatrao da je dobar je onaj koncert na kojem najviše pobegne od ploče: ,,Što dalje otići to bolje stići. To se ne radi namerno, to je proces u kojem postaješ drugi čovek. Scena je ludilo, zapravo rock'n'roll. E, na to se mi ložimo!”

Članovi EKV-a okupljeni oko grupe KRUG će zajedno sa brojnim prijateljima oživeti muziku i stihove Ekatarine Velike kroz posebno audio-vizuelno putovanje koje će slaviti umetnost, zajedništvo i bezvremenske pesme čija vrednost s godinama neprekidno raste, što je jedinstven fenomen.

Na konertu sviraju: zvanični EKV tribute bend KRUG (Marko Milivojević i Dragiša Uskoković Ćima uz Nemanju Dašića i Dejana Tomovića Tomketa), Ivan Fece Firči, Ivan Ranković Raka, Srđan Žika Todorović i prijatelji.

Ulaznice su u prodaji na blagajni mts Dvorane i na mtsdvorana.rs

(Kurir.rs)

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