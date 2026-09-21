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Pedeset deveto izdanje Bitefa završeno je preksinoć ceremonijom dodele nagrada u Bitef teatru. Odluke je saopštio međunarodni žiri u sastavu: glumac Verner Den iz Nemačke, reditelj Vasil Vasilev iz Bugarske, glumac, reditelj i producent Kadri Ezdžan iz Turske, dramaturškinja Molina Fotez Udovički i kostimografkinja Irena Belojica iz Srbije.

Foto: Nata Korenovskaya/Nata Korenovskaya



Gran pri "Mira Trailović" 59. Bitefa pripao je autoru Avtandilu Varsimašviliju za predstavu "Stalker" iz Gruzije, u produkciji teatarskog centra Liberti teatar iz Tbilisija. U obrazloženju žirija navodi se da je sama predstava večna i da se na najvišem nivou susreće sa Andrejem Tarkovskim i njegovim egzistencijalnim pitanjima: "Radi se o našim dušama, o tome kako se one bore." Zaključak obrazloženja sažima i poetiku predstave - potraga je put.

Specijalnu nagradu "Jovan Ćirilov" dobila je predstava "Odbegle" autorke Vafe Tabubi, u produkciji Nacionalnog pozorišta Tunisa i Fabula prodakšena. Žiri je istakao izuzetnu preciznost u kostimima, muzici i glumačkoj izvedbi, ocenivši da predstava pokazuje da je pozorište živo, da u njemu postoji mašta i da stoji iznad politike.

Foto: BAYREM ben MRAD/BAYREM



Ista predstava ovenčana je i Politikinom nagradom za najbolju režiju. U obrazloženju se navodi da je osobena, drugačija scenska poetika Vafe Tabubi, ispisana kompleksnim rediteljskim rukopisom, bez dvoumljenja opredelila ovogodišnji Politikin žiri, kojem je predsedavala Gordana Popović, urednica Kulturne rubrike. Scenska priča o čekanju, kako je ocenjeno, i nama samima postaje simbol života.

Foto: Tanja Drobnjak



Program 59. Bitefa, koji je selektovao dramaturg Spasoje Ž. Milovanović, činilo je sedam predstava, a jedino nije izvedena "Crno zlato", zbog bolesti glumice. Obraćajući se publici na dodeli nagrada, predsednik žirija Verner Den, glumac, pisac i producent iz Berlina, zahvalio je organizatorima, selektoru, tehničarima i svim umetnicima koji su na scenu uneli svoje umeće, srce i strast, podsetivši da iza svake predstave stoje i mnogi koje publika ne vidi - svetlo, kostim, scenografija.

- Nikad ne bi trebalo da zaboravimo da je pozorište timski rad - rekao je.

Den je naglasio da je umetnost večni jezik koji razume svako ljudsko biće na Zemlji i da je zajednički osećaj ljudskosti danas potrebniji nego ikad.

- Dame i gospodo, više se ne približavamo ponoru. Mi smo već u njemu. Šta onda mi umetnici možemo da učinimo? Pričamo priče. Priče utemeljene u ljudskosti. U empatiji. Priče koje počinju slušanjem - poručio je glumac, koga ćemo gledati u filmu "Zlatni rez '42".

Verner Den Foto: Milica Macanović/© MIlica Macanovic



Pozivajući na dijalog kao okosnicu demokratije, podsetio je da grčki prefiks dia- znači "kroz, preko, između" i da bez hrabrosti da se prođe kroz razlike - nema demokratije. Citirajući Vernera Hajzenberga, da je kvalitet pitanja već više od polovine odgovora, pozvao je da se postavljaju bolja pitanja, da se dijalog ne simulira, već vodi i da se priče pričaju istinito.

Osvrnuo se i na moto ovogodišnjeg festivala "Usudi se da saznaš":

- Saznavati znači slušati, pokušavati da razumemo. Hajde da razbijemo predstavu da je najjači onaj ko je najglasniji. Zaključak uvek dolazi iz razumevanja.

Umetnici, dodao je, imaju obavezu da ljude povezuju, a ne da ih razdvajaju, jer istinskoj umetnosti objašnjenje nikad nije potrebno.