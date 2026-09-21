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Luka Kecman, teatrolog, izabran je za selektora 72. Sterijinog pozorja odlukom Upravnog odbora na sednici održanoj 17. septembra tekuće godine.

Festival će biti održan u periodu od 26. maja do 3. juna 2027. godine, a selektor za takmičarsku selekciju bira od sedam do devet predstava nastalih prema domaćim dramskim tekstovima, i do tri predstave za međunarodnu selekciju „Krugovi“.

Luka Kecman je rođen 13. 12. 1962. u Novom Sadu. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek srpska književnost i jezik, gde je i magistrirao sa temom Dramsko oblikovanje u pripovetkama Petra Kočića.

Doktorsku disertaciju "Petar Kočić na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske" uspešno je odbranio na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i stekao naučno zvanje doktora nauka o dramskim umetnostima iz oblasti teatrologije. Zaposlen je na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, u zvanju redovnog profesora, uža naučna oblast Istorija i teorija filma i teatra.

Obavljao je funkciju sekretara dramskog odseka, potom rukovodioca Studijskog programa Dramskih umjetnosti, a u jednom mandatu bio je dekan Akademije umjetnosti, te prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Tri školske godine: 2009, 2010. i 2011, bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, na grupi za Opštu književnost i teatrologiju.

Objavio je na desetine naučnih radova na domaćim i mađunarodnim naučnim skupovima, te u više navrata bio predsedavajući naučnog skupa. U studentskim i književnim časopisima i listovima: To Jest, Stav, Dnevnik, Raskovnik, Luča, Otadžbina, Baštinar, Krajina, Letopis Matice srpske, Krovovi Luka Kecman je periodično objavljivao više književnih osvrta, pozorišnih i filmskih kritika, stručnih tekstova, dok je za dnevne novine Glas Srpske pisao pozorišnu kritiku i tekstove iz istorijata srpskog pozorišta.

Autor je dramskih tekstova i scenarija za pozorišne predstave Izvolite u cirkus,Znate li gde se nalazimo, Igrate li šah, Svemirske prskalice, Klupa, Bajka o bajci, Čarobna česma. Poslednja tri teksta su nagrađena od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS te objavljeni kao knjiga pod naslovom Klupina bajka o čarobnoj česmi. Svi tekstovi su izvođeni u pozorištima Srbije i Republike Srpske. Za TV Novi Sad, NS Plus program, napisao je serijal za decu pod nazivom Svetski sudar bajki te bio saradnik dečjeg zabavnog programa Zvrk. Autor je scenarija i režija za više muzičkih spotova, te scenarija za dečji film Kapljica.

Do sada je objavio preko 150 pozorišnih kritika i osvrta, objavljenih u pozorišnim časopisima, dnevnim novinama ili specijalizovanim izdanjima.

U periodu od 1987. do 1995, bio je predsednik Književne omladine Novog Sada i direktor Minijaturnog pozorišta Palčić u Novom Sadu. U dva saziva od po četiri godine bio je član Saveta Srpskog narodnog pozorišta, u jednom sazivu član Saveta Pozorišta mladih iz Novog Sada, predsednik UO Narodnog pozorišta Republike Srpske u dva mandata.

Luka Kecman Foto: Luka Kecman

Kao reditelj, u pozorišnim kućama Srbije i Republike Srpske, postavio je na scenu blizu 45 naslova domaćih i stranih autora. Neke od ovih predstava izvedene su na domaćim i međunarodnim festivalima, gde su bile zapažene i osvojile posebna priznanja.

Višegodišnji je selektor Festivala u Trebinju (za prostor BiH), dva puta selektor međunarodnog Jahorina film festivala, a bio je selektor Pozorišnih susreta BiH u Brčkom, Pozorišnih/kazališnih igara u Jajcu... Član ili predsednik žirija je bio na većem broju festivala, kako nacionalnih, tako i međunarodnih.

Član je redakcije za kulturu i umjetnost u okviru projekta izrade Enciklopedije Republike Srpske, zadužen za pozorište i film, kao i Redakcije za obrazovanje. Bio je član uredništva časopisa Scena Sterijinog pozorja, urednik je naučnog časopisa Agon, član redakcije časopisa Krovovi Sremski Karlovci, član uredništva Zbornika radova međunarodnog Naučnog foruma Pozorište za decu ‒ umetnički fenomen Festivala u Subotici. Član je Udruženja dramskih umjetnika Republike Srpske.

Za umetnički, pedagoški i naučni rad, višestruko je nagrađivan domaćim i međunarodnim nagradama. Za svoj životni i celokupni rad na polju kulture i teatrologije, nagrađen je Zlatnom značkom KPZ Srbije, Zlatnom medaljom Jovan Đorđević SNP, Međunarodnom nagradom Mali princ Subotica.

Recenzirao je i priredio na desetine knjiga iz oblasti teatrologije, istorije, poezije, proze i drame.

Knjige:

1. Dramsko oblikovanje u pripovetkama Petra Kočića, (2005) naučna studija

2. Klupina bajka o čarobnoj česmi, (2007) drame za decu

3. Petar Kočić na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske, (2009) naučna studija

4. Zapisi jednoga selektora, (2009) teatrološka studija

5. Pozorišni život, život pozorišta, (2011) pozorišne kritike

6. Blago onom ko zna da ne zna, a hoće da zna, (2018) naučna studija

7. Uvod u dramsko pozorište, (2018) naučna studija

8. 70 godina Dječjeg pozorišta Republike Srpske, monografija enciklopedijskog tipa (2025)

(Kurir.rs)

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