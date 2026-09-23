Slušaj vest

Jedan od najznačajnijih i najuticajnijih bendova u istoriji domaće rok muzike, legendarni Smak, održaće veliki koncert u Beogradskoj Areni, 16. decembra 2026. godine, sa početkom u 20 časova, u organizaciji Music Stara.

Nakon nezaboravnih i antologijskih nastupa u Areni 2012. i na Ušću 2015. godine koji su ostali urezani u sećanju ljubitelja vrhunskog zvuka, SMAK se vraća na veliku scenu kako bi priredio još jedan koncert za pamćenje.

Foto: Robert Kulterer/Robert Kulterer, Wood RS

Povodom predstojećeg beogradskog koncerta, jedan od osnivača benda i virtuoz na gitari, Radomir Mihajlović Točak, ističe da energija i želja za svirkom nikada nisu bile jače: „Koncertima u Kragujevcu i Čačku, pre četiri godine, pokazalo se da u nama još ima potencijala. Pokazalo se i nešto još važnije – da nam se svira, bez obzira na to šta kalendar kaže. Poučeni iskustvom i delovanjem velikih bendova poput Rolling Stonesa, Queena i mnogih drugih koji pripadaju velikoj rok arhivi, shvatili smo da naše vreme nije prošlo. Naprotiv – čini se da ono tek dolazi.

Stasavaju nove generacije naših fanova, ali i nove generacije ljubitelja rok muzike uopšte. Upravo njima posvećujemo koncert Smaka u Beogradskoj areni, 16. decembra 2026. godine. Znamo da će mnogi od njih tada prvi put doći na jedan veliki rok koncert. Mnogi će prvi put uživo videti i čuti SMAK. Mi smo tu da ih dočekamo na pravi način. Vidimo se u Areni“.

Foto: Wood RS

Predstojeći koncert Susret generacija nosi snažnu poruku o trajanju i uticaju rokenrola na ovim prostorima — to je prilika da se na jednom mestu okupe sve generacije kojima su pesme Smaka obeležile životne periode, ali i mlađa publika koja prvi put otkriva snagu njihovog zvuka. Na čelu sa legendarnim gitaristom Radomirom Mihajlovićem Točkom, bend će publiku provesti kroz vanvremenske hitove kao što su „Daire“, „Crna dama“, „Ulazak u harem“, „Šumadijski blues“, „Blues u parku“ i mnoge druge.

Ulaznice su u prodaji na svim prodajnim mestima Ticket Visiona, kao i onlajn na tickets.rs.

Video: Saša Matić i Argiros zapevali u Beogradu