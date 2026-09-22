Ovo je razlog zašto Bata Živojinović više ne počiva u Aleji zaslužnih građana, sin otkrio: "Čekali smo neko vreme"
- Posmrtni ostaci Velimira Bate Živojinovića premešteni su iz Aleje zaslužnih građana na Novom groblju u Koraćicu, gde sada počiva pored supruge Julijane Lule Živojinović.
- Premeštanje je obavljeno 30. aprila 2024. godine, uz opelo i parastos u Crkvi Svete Trojice.
- Porodica je time ispunila njegovu želju da večni počinak bude u mestu za koje je bio posebno vezan.
Najlegendarniji glumac domaće kinematografije, Velimir Bata Živojinović, više ne počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde je bio sahranjen 2016. godine.
Pogledajte u galeriji fotografije glumca:
Njegovi posmrtni ostaci premešteni su u Koraćicu, mesto za koje je bio posebno vezan i u kojem sada počiva pored supruge Julijane Lule Živojinović. Tu je danas održano opelo.
Tako je ispunjena želja porodice, ali i simbolično zaokružena jedna od najlepših ljubavnih priča domaće javne scene - priča o Bati i Luli, paru koji je zajedno proveo više od šest decenija.
Pogledajte u galeriji fotografije Bate i Lule Živojinović:
Zajedno i u večnosti
Grob bračnog para Živojinović nalazi se u porti Crkve Svete Trojice u Koraćici, mestu koje su oboje voleli i rado posećivali. Prema pisanju medija, njihov grob gleda ka porodičnoj kući, koja je za Batu i Lulu bila posebna oaza mira.
Bata je, iako je obišao svet i bio obožavan širom bivše Jugoslavije, ostao duboko vezan za Koraćicu. Upravo zato je porodica želela da njegov večni počinak bude tamo gde pripada - uz suprugu i u kraju koji je smatrao svojim.
Polgedajte u galeriji kako izgleda stara kuća Bate Živojinovića:
Dozvolu za premeštanje posmrtnih ostataka porodica je dobila još 2020. godine, kada je tadašnji gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić potpisao saglasnost za ekshumaciju. U saopštenju Grada Beograda tada je navedeno da se poštuje volja porodice velikana jugoslovenskog i srpskog filma.
4 godina čekanja
Pogledajte u galeriji kako izgleda njihova grobnica u Koraćici:
Batin sin Miljko Živojinović ranije je objasnio zbog čega je cela procedura trajala godinama. Kako je ispričao, porodica je radove započela nakon smrti njegove majke i posle perioda korone, ali se tokom priprema pojavio nepredviđen problem.
Pogledajte u galeriji kako je izgledala sahrana glumca u Beogradu 2016. godine:
- Posle nekoliko meseci od majčine smrti i kada je prošla korona, mi smo počeli sa radovima, sa otkopavanjem i onda se ispostavilo da se tu nalazi vodovod od sela Koraćice. Morali da dovedemo bager koji je izmestio taj vodovod za nekih pet metara i sačekamo bar godinu dana da se ta zemlja slegne i da prođu sva četiri godišnja doba. I kada je to sve prošlo, evo sad smo ušli u tu proceduru - radili smo usek i veliki spomenik od belog mermera - kazao je Miljko Živojinović.
Pogledajte u videu kako je izgledalo premeštanje posmrtnih ostataka u Koraćicu:
Premeštanje je obavljeno 30. aprila 2024. godine, kada su posmrtni ostaci legendarnog glumca preneti iz Aleje zaslužnih građana u Koraćicu. Toga dana održan je i parastos u Crkvi Svete Trojice.
Video: Prebacivanje posrmtnih ostataka u Koraćicu