da li se znali

da li se znali

Slušaj vest

Najlegendarniji glumac domaće kinematografije, Velimir Bata Živojinović, više ne počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde je bio sahranjen 2016. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/9 Vidi galeriju Bata Živojinović bio je velika legenda srpskog glumišta Foto: ATA images, Aleksandar Jovanovic

Njegovi posmrtni ostaci premešteni su u Koraćicu, mesto za koje je bio posebno vezan i u kojem sada počiva pored supruge Julijane Lule Živojinović. Tu je danas održano opelo.

Tako je ispunjena želja porodice, ali i simbolično zaokružena jedna od najlepših ljubavnih priča domaće javne scene - priča o Bati i Luli, paru koji je zajedno proveo više od šest decenija.

Pogledajte u galeriji fotografije Bate i Lule Živojinović:

1/4 Vidi galeriju Bata Živojinović, Lula Živojinović Foto: Nemanja Pančić, Dragana Udovičić

Zajedno i u večnosti

Grob bračnog para Živojinović nalazi se u porti Crkve Svete Trojice u Koraćici, mestu koje su oboje voleli i rado posećivali. Prema pisanju medija, njihov grob gleda ka porodičnoj kući, koja je za Batu i Lulu bila posebna oaza mira.

Bata je, iako je obišao svet i bio obožavan širom bivše Jugoslavije, ostao duboko vezan za Koraćicu. Upravo zato je porodica želela da njegov večni počinak bude tamo gde pripada - uz suprugu i u kraju koji je smatrao svojim.

Polgedajte u galeriji kako izgleda stara kuća Bate Živojinovića:

1/4 Vidi galeriju Ekipa Kurira posetila je Koraćicu, gde su komšije sa nama podelile i fotografije iz privatne arhive Foto: Dragana Udovičić, Dragana Udovicic/News1, Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Dozvolu za premeštanje posmrtnih ostataka porodica je dobila još 2020. godine, kada je tadašnji gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić potpisao saglasnost za ekshumaciju. U saopštenju Grada Beograda tada je navedeno da se poštuje volja porodice velikana jugoslovenskog i srpskog filma.

4 godina čekanja

Pogledajte u galeriji kako izgleda njihova grobnica u Koraćici:

1/10 Vidi galeriju Bata Živojinović počiva u Koraćici pored supruge Lule Foto: Kurir

Batin sin Miljko Živojinović ranije je objasnio zbog čega je cela procedura trajala godinama. Kako je ispričao, porodica je radove započela nakon smrti njegove majke i posle perioda korone, ali se tokom priprema pojavio nepredviđen problem.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala sahrana glumca u Beogradu 2016. godine:

1/28 Vidi galeriju (VIDEO) MEĐU VELIKANIMA: Sahranjen Bata Živojinović Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

- Posle nekoliko meseci od majčine smrti i kada je prošla korona, mi smo počeli sa radovima, sa otkopavanjem i onda se ispostavilo da se tu nalazi vodovod od sela Koraćice. Morali da dovedemo bager koji je izmestio taj vodovod za nekih pet metara i sačekamo bar godinu dana da se ta zemlja slegne i da prođu sva četiri godišnja doba. I kada je to sve prošlo, evo sad smo ušli u tu proceduru - radili smo usek i veliki spomenik od belog mermera - kazao je Miljko Živojinović.

Pogledajte u videu kako je izgledalo premeštanje posmrtnih ostataka u Koraćicu:

05:13 KURIR DIREKTNO SA PARASTOSA BATI ŽIVOJINOVIĆU U KORAĆICI! Sin Milojko u suzama: Veoma sam potresen i to naročito iz JEDNOG RAZLOGA Izvor: kurir televizija

Premeštanje je obavljeno 30. aprila 2024. godine, kada su posmrtni ostaci legendarnog glumca preneti iz Aleje zaslužnih građana u Koraćicu. Toga dana održan je i parastos u Crkvi Svete Trojice.

Video: Prebacivanje posrmtnih ostataka u Koraćicu