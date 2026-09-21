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Nova domaća TV serija „Grad bola“, u produkciji kuća Režim i TS Media, koja kroz priču prati ljude čiji se životi prepliću sa teškim izazovima odrastanja bez roditeljskog staranja, početak snimanja obeležava važnom društveno odgovornom akcijom.

Ekipa serije pokrenula je inicijativu podrške „Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd - Vasa Stajić“, sa željom da javnosti približi svakodnevni život dece koja odrastaju bez roditeljske brige i njihovih vaspitača, ali i da skrene pažnju javnosti na konkretne potrebe ustanova koje vode računa o najmlađima.

Umesto da se pomoć zadrži samo na simboličnom gestu, ideja filmske ekipe „Grada bola“ jeste da se kroz ovu akciju pokrene konkretno pružanje pomoći za svakodnevno funkcionisanje ovakvih ustanova.

Foto: Nemanja Miscevic

„Kroz rad i u pripremama za snimanje serije „Grad bola“ upoznali smo se sa velikim problemima domaca i dece bez roditeljskog staranja. Kada prođete kroz sve to u tom istraživanju i kada se suočite sa tim zapravo, a ne samo kroz povremene članke u novinama, vidite koliko je ta situacija teška i koliko je tu izazova. Zato smo se odlučili da pokušamo da pomognemo i uključimo što više ljudi da pomognu i da olakšaju život ovoj deci i vaspitačima. Ujedno, ovom prilikom zahvaljujem se upravi Doma Vasa Stajić, kao i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji su nam omogućili da kroz naš filmski projekat prikažemo stvarni život domaca i dece bez roditeljskog staranja“, izjavio je Miloš Avramović, reditelj i producent, koji je pozvao i druge kompanije i pojedince da podrže ovu akciju.

„Hvala svima što ste prepoznali nas kao ustanovu, da prikažemo kako se iza velikih zidina život nastavlja i odvija u jednom domu, uglavnom dece bez roditeljskog staranja sa problemima u ponašanju. Zahvalila bih se Milošu Avramoviću i producentskoj kući 'Režim' što je prepoznala baš nas i negde prikazala život u domu na neki svojstven način, da bi ostala populacija videla kako to izgleda i šta je sve potrebno deci da bi se izvela na pravi put“, navela je Tatjana Milenković Kajkut, direktorka „Zavoda za vaspitanje dece i omladine Beograd - Vasa Stajić“.

Foto: Nemanja Miscevic

Ova humanitarna inicijativa ujedno predstavlja i početak šire akcije čiji je cilj da se u podršku Domu „Vasa Stajić“ uključi što više kompanija i pojedinaca, kako bi se olakšala svakodnevica ustanove i realizacija brojnih aktivnosti za decu.