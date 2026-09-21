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22. KIDS Fest ovog oktobra stiže u nekoliko gradova širom Srbije, donoseći najmlađoj publici raznovrstan program animiranih i igranih filmova iz celog sveta. Punih osam dana, od 17. do 24. oktobra, najmlađa publika i njihove porodice moći će da prate aktuelne dečije drame, među kojima i one pristigle sa prestižnih filmskih festivala.

Festival počinje premijernim prikazivanjem filma "Glavonja", 17. oktobra u 11.30 časova u mts Dvorani. Film donosi pustolovinu u koju se desetogodišnja Alisa upušta nakon tajanstvenog nestanka svojih roditelja. U potrazi joj se pridružuju ekipa dečaka detektiva i njen brat koji ima autizam, a zajedničko putovanje otkriva im koliko su zajedništvo, razumevanje i prihvatanje važni. Karte su dostupne na sajtu MTS dvorane.

Pogledajte kako se snimao film "Glavonje"

1/8 Vidi galeriju Film Glavonje Foto: PomPom film

Ovogodišnji festival biće otvoren pod sloganom "BIOSKOP PO TVOJOJ MERI", koji slavi različitost najmlađe publike i podseća da je bioskop mesto za svakoga - prostor u kojem svako dete može da se prepozna, oseti prihvaćeno i pronađe priču blisku sopstvenom iskustvu. U skladu sa sloganom, ovogodišnji program donosi bogat izbor filmova i animacija različitih žanrova, tema i stilova, koji kroz raznovrsne životne priče i iskustva svojih junaka govore o odrastanju u različitosti, dok deci istovremeno omogućavaju da u filmskim junacima prepoznaju sebe, svoje prijatelje ili svet oko sebe.

Festival Kids Fest je manifestacija zabavnog i edukativnog karaktera osnovana 2005. godine, a na programu svake godine, pored domaćih, donosi priče pristigle iz svih delova sveta, uključujući brojne produkcije, poput francuske, belgijske, nemačke, ruske, japanske i drugih.

Gde sve možete gledati filmove?

Domaćin i ovogodišnjeg 22. KIDS FEST-a biće beogradska mts Dvorana, dok se festival paralelno održava i u Novom Sadu, Čačku, Nišu, Kragujevcu i drugim mestima.

Foto: Promo