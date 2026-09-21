Počinje omiljeni festival mališana: Evo koji film otvara 22. KIDS FEST
- 22. KIDS Fest traje od 17. do 24. oktobra u više gradova Srbije, uz više od 20 filmova za decu i porodice.
- Festival otvara film 'Glavonja' 17. oktobra u mts Dvorani, uz priču o Alisi, nestanku roditelja i potrazi za odgovorima.
- Ovogodišnji slogan je 'Bioskop po tvojoj meri', a program je posvećen različitosti i filmovima iz celog sveta.
22. KIDS Fest ovog oktobra stiže u nekoliko gradova širom Srbije, donoseći najmlađoj publici raznovrstan program animiranih i igranih filmova iz celog sveta. Punih osam dana, od 17. do 24. oktobra, najmlađa publika i njihove porodice moći će da prate aktuelne dečije drame, među kojima i one pristigle sa prestižnih filmskih festivala.
Festival počinje premijernim prikazivanjem filma "Glavonja", 17. oktobra u 11.30 časova u mts Dvorani. Film donosi pustolovinu u koju se desetogodišnja Alisa upušta nakon tajanstvenog nestanka svojih roditelja. U potrazi joj se pridružuju ekipa dečaka detektiva i njen brat koji ima autizam, a zajedničko putovanje otkriva im koliko su zajedništvo, razumevanje i prihvatanje važni. Karte su dostupne na sajtu MTS dvorane.
Pogledajte kako se snimao film "Glavonje"
Ovogodišnji festival biće otvoren pod sloganom "BIOSKOP PO TVOJOJ MERI", koji slavi različitost najmlađe publike i podseća da je bioskop mesto za svakoga - prostor u kojem svako dete može da se prepozna, oseti prihvaćeno i pronađe priču blisku sopstvenom iskustvu. U skladu sa sloganom, ovogodišnji program donosi bogat izbor filmova i animacija različitih žanrova, tema i stilova, koji kroz raznovrsne životne priče i iskustva svojih junaka govore o odrastanju u različitosti, dok deci istovremeno omogućavaju da u filmskim junacima prepoznaju sebe, svoje prijatelje ili svet oko sebe.
Festival Kids Fest je manifestacija zabavnog i edukativnog karaktera osnovana 2005. godine, a na programu svake godine, pored domaćih, donosi priče pristigle iz svih delova sveta, uključujući brojne produkcije, poput francuske, belgijske, nemačke, ruske, japanske i drugih.
Gde sve možete gledati filmove?
Domaćin i ovogodišnjeg 22. KIDS FEST-a biće beogradska mts Dvorana, dok se festival paralelno održava i u Novom Sadu, Čačku, Nišu, Kragujevcu i drugim mestima.
U Beogradu publika će moći da prati program i u bioskopu Cine Grand Rakovica i Cineplexx bioskopima, zatim u bioskopima Roda Cineplex i u Tuckwood. U Novom Sadu program festivala naći će se na repertoaru bioskopa Arena Cineplex i Cineplexx Novi Sad. Takođe, najmlađu publiku očekuje ovogodišnji KIDS FEST i u Cine Grand bioskopima u Šapcu i Čačku. Mesto festivala u Kragujevcu i ovaj put biće bioskop Cineplexx BIG Kragujevac. U Nišu centri dešavanja festivala biće bioskopi Cine Grand Delta Planet Niš i Vilin grad.