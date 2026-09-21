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U Narodnom pozorištu Subotica počeo je 33. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica. Ovogodišnje festivalsko izdanje traje do 25. septembra i održava se na više lokacija u Subotici, a u glavnom programu je na repertoaru 13 predstava ansambala iz Kine, Velike Britanije/Velsa, Poljske, Španije, Italije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, kao i predstave domaćih pozorišta iz Subotice, Novog Sada i Kragujevca. Ulaz na kompletan program festivala je besplatan.

Foto: Damir Vujković



Na početku svečane ceremonije dodeljena je festivalska nagrada "Oton Tomanić", priznanje za teatrološko promišljanje u domenu pozorišta za decu i mlade, Gunaru Hornu iz Norveške. Nagradu je uručio direktor festivala Vladimir Lazić.

Gunar Horn se zahvalio na priznanju i istakao:

- Kao dete sam bio pomalo sanjar, sklon razmišljanju i maštanju. A onda sam počeo da učestvujem u radu jedne omladinske pozorišne grupe i otkrio koliko mi dramska igra pričinjava zadovoljstvo. To je bio početak moje karijere u pozorištu. Veoma sam srećan što vidim da se to u Subotici prepoznaje i ceni. Tokom godina bavio sam se pisanjem, izvođenjem i organizovanjem pozorišnih programa za mladu publiku, a sve to je unelo u moj život puno radosti, vere i vedrine.

Vladimir Lazić i Todor Valov Foto: Damir Vujković



Nagrade za životno delo Mali princ, za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu, ove godine su dobili glumica Svetlana Mihajlović u kategoriji domaćih stvaralaca i reditelj Todor Valov iz Bugarske u kategoriji inostranih stvaralaca.

Svetlana Mihajlović je zahvalila prisutnima putem video-poruke:

- Ne postoje reči kojima bih opisala svoju radost, sreću, ponos i zadovoljstvo što sam ove godine baš ja dobitnica nagrade Mali princ na najprestižnijem festivalu u regionu. Ako izbrojimo do tri i pre toga jako zažmurimo, a onda naglo otvorimo oči, sigurna sam da ćete pored sebe ugledati svih mojih 40 godina provedenih na daskama koje meni zaista radost znače. Sve moje predstave, uloge, lutke, nagrade i svu moju radost koju delim deci za koju igram. Zato jedva čekam da se vidimo u najskorije vreme, jer znam da i vi znate da je divna čarolija znati da negde u pustinji postoji bunar za vodu koja peva, i da negde gore na nebu postoje zvezde koje umeju divno da se smeju, samo ako umete srcem to da otkrijete.

Foto: Damir Vujković



Vladimir Lazić, direktor festivala, uručio je potom Malog princa Todoru Valovu, koji je u svom obraćanju istakao da nagradu smatra velikim priznanjem za svoj rad u Srbiji, gde već 26 godina sarađuje sa svim dečjim pozorištima, a 13 godina s Dečjim pozorištem Subotica.