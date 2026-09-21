Počeo Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica: Uručene nagrade Svetlani Mihajlović, Todoru Valovu i Gunaru Hornu
- U Narodnom pozorištu Subotica počeo je 33. Međunarodni festival pozorišta za decu, koji traje do 25. septembra i okuplja 13 predstava iz više zemalja i domaćih pozorišta.
- Ulaz na sve festivalske programe je besplatan, a predstave se igraju na više lokacija u Subotici.
- Festivalsku nagradu 'Oton Tomanić' dobio je Gunar Horn, dok su nagradu Mali princ za životno delo dobili Svetlana Mihajlović i Todor Valov.
U Narodnom pozorištu Subotica počeo je 33. Međunarodni festival pozorišta za decu Subotica. Ovogodišnje festivalsko izdanje traje do 25. septembra i održava se na više lokacija u Subotici, a u glavnom programu je na repertoaru 13 predstava ansambala iz Kine, Velike Britanije/Velsa, Poljske, Španije, Italije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, kao i predstave domaćih pozorišta iz Subotice, Novog Sada i Kragujevca. Ulaz na kompletan program festivala je besplatan.
Na početku svečane ceremonije dodeljena je festivalska nagrada "Oton Tomanić", priznanje za teatrološko promišljanje u domenu pozorišta za decu i mlade, Gunaru Hornu iz Norveške. Nagradu je uručio direktor festivala Vladimir Lazić.
Gunar Horn se zahvalio na priznanju i istakao:
- Kao dete sam bio pomalo sanjar, sklon razmišljanju i maštanju. A onda sam počeo da učestvujem u radu jedne omladinske pozorišne grupe i otkrio koliko mi dramska igra pričinjava zadovoljstvo. To je bio početak moje karijere u pozorištu. Veoma sam srećan što vidim da se to u Subotici prepoznaje i ceni. Tokom godina bavio sam se pisanjem, izvođenjem i organizovanjem pozorišnih programa za mladu publiku, a sve to je unelo u moj život puno radosti, vere i vedrine.
Nagrade za životno delo Mali princ, za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu, ove godine su dobili glumica Svetlana Mihajlović u kategoriji domaćih stvaralaca i reditelj Todor Valov iz Bugarske u kategoriji inostranih stvaralaca.
Svetlana Mihajlović je zahvalila prisutnima putem video-poruke:
- Ne postoje reči kojima bih opisala svoju radost, sreću, ponos i zadovoljstvo što sam ove godine baš ja dobitnica nagrade Mali princ na najprestižnijem festivalu u regionu. Ako izbrojimo do tri i pre toga jako zažmurimo, a onda naglo otvorimo oči, sigurna sam da ćete pored sebe ugledati svih mojih 40 godina provedenih na daskama koje meni zaista radost znače. Sve moje predstave, uloge, lutke, nagrade i svu moju radost koju delim deci za koju igram. Zato jedva čekam da se vidimo u najskorije vreme, jer znam da i vi znate da je divna čarolija znati da negde u pustinji postoji bunar za vodu koja peva, i da negde gore na nebu postoje zvezde koje umeju divno da se smeju, samo ako umete srcem to da otkrijete.
Vladimir Lazić, direktor festivala, uručio je potom Malog princa Todoru Valovu, koji je u svom obraćanju istakao da nagradu smatra velikim priznanjem za svoj rad u Srbiji, gde već 26 godina sarađuje sa svim dečjim pozorištima, a 13 godina s Dečjim pozorištem Subotica.
- Nagrada Mali princ, kao simbol, znači da svako ko dobije tu nagradu verovatno u sebi ima ono što ima i Mali princ. I verovatno se u svom poslu bavi onim što je nevidljivo. A ja mislim da se ono što se ne vidi očima nalazi u srcu i to je ljubav. To je za mene ljubav prema poslu i prema svim glumcima s kojima radim u ovom pozorištu i s kojima sam radio u svim pozorištima u Srbiji - zaključio je Todor Valov.