Slušaj vest



U Domu sindikata svečano je zatvoreno peto izdanje Fajn lajn film festa, međunarodnog festivala kratkometražnog filma, koji se održao od 18. do 20. septembra. Tokom tri dinamična festivalska dana publika je imala priliku da pogleda 23 kratka filma i učestvuje u razgovorima s prisutnim autorima i filmskim ekipama. Ovogodišnji program obuhvatio je ostvarenja različitih žanrova i senzibiliteta, od naslova prikazanih u Kanu, Berlinu, Lokarnu i Sarajevu do novih autorskih glasova. Filmovi su bili raspoređeni u dve takmičarske selekcije: međunarodnu "Beyond Borders" (11 filmova) i regionalnu "Made in Balkan" (12 ostvarenja iz Srbije i regiona), spajajući tako različite filmske jezike i generacije.

O pobednicima su odlučivala dva stručna žirija. U selekciji "Beyond Borders" žirirali su glumac Ognjen Mićović, reditelj Adem Tutić, direktor fotografije Niko Šrenk i rediteljka Jelica Jerinić, dok su o regionalnim filmovima odlučivali direktor fotografije i reditelj Aleksa Borković, glumac Alesandro Eger, glumica Laura Anić Kaliger i reditelj Petar Lakić.



Veliku pažnju i prestižnu nagradu osvojio je glumac Matej Zemljič za ulogu u filmu "Wounds" reditelja Anžea Grčara. Film prati Tibora, koji se, noseći teret krivice nakon tragične nesreće, vraća kući i suočava s porodicom žrtve na neočekivanom putu ka pomirenju.

- Za sposobnost da ispriča priču izvan reči, koristeći suzdržanost, vizuelni jezik i izuzetno precizan osećaj za režiju. Kroz minimalizam, svaki filmski element dobija smisao, dokazujući da je ponekad najmoćnije ono pripovedanje kojem je potrebno najmanje objašnjenja - pisalo je obrazloženju.

Rani radovi Mateja Zemljiča Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia