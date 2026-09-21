Slušaj vest

Jedan od najprepoznatljivijih glasova svetske muzičke scene, harizmatični kanadski pevač Garou, po prvi put dolazi u Srbiju i 26. septembra u 20 časova održaće koncert u Sava centru. Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama, snažnom interpretacijom i bezvremenskim hitovima koji su obeležili njegovu impresivnu karijeru.

Foto: Étienne Boilard

Svetsku slavu Garou je stekao ulogom Kvazimoda u čuvenom mjuziklu Notre-Dame de Paris, gde je pesmom „Belle“ osvojio milione slušalaca širom sveta. Njegov prepoznatljiv, dubok i promukao glas ubrzo ga je lansirao u sam vrh međunarodne scene, a albumi poput „Seul“ i brojni rasprodati koncerti potvrdili su njegov status jednog od najcenjenijih izvođača frankofone pop muzike.

Tokom bogate karijere prodao je milione albuma, nastupao na najvećim svetskim scenama, sarađivao sa umetnicima poput Céline Dion i delio pozornicu sa trupom Cirque du Soleil. Ipak, bez obzira na svetsku slavu, ostao je veran sebi – umetnik snažne emocije i sirove interpretacije.

Foto: Étienne Boilard

Koncert „Garou The Best Of“ donosi presek njegove impresivne karijere – od pesama iz mjuzikla Notre-Dame de Paris, preko hitova poput „Gitan“, do numera iz različitih faza njegovog stvaralaštva, kao i rok klasika iz repertoara muzičkih velikana.

Publika će imati priliku da čuje i pesme sa albuma „Un Meilleur Lendemain“, njegovog prvog potpuno autorskog izdanja, na kojem se predstavlja ne samo kao interpretator, već i kao autor. To je intimna ispovest umetnika koji otvoreno govori o prošlosti, budućnosti, ljubavi, usamljenosti i iskustvima koja su ga oblikovala.

I danas, Garou je i dalje onaj isti momak koji je karijeru započeo pevajući po barovima – neobuzdani romantičar, snažna scenska pojava i umetnik koji publici daje srce na dlanu. Uvek prepoznatljiv, a uvek nepredvidiv, Garou svaki nastup pretvara u ličnu i emotivnu priču.

Foto: Étienne Boilard