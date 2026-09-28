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Kultna američka serija "Dinastija", koja se emituje svakog radnog dana na Kurir televiziji u 17 i 23:10 časova, osamdesetih godina prošlog veka nije bila samo najgledaniji televizijski program, već pravi društveni fenomen koji je potpuno opčinio bivšu Jugoslaviju.

U vremenu kada su ulice bivale puste u terminu njenog prikazivanja, raskoš, skandali i neprestane spletke bogate porodice Karington ulazili su u gotovo svaki dom. O zamršenim zapletima, ljubavnim trouglovima i luksuzu iz Denvera entuzijastično se raspravljalo na ulicama, u lokalnim prodavnicama, na radnim mestima i za porodičnim stolom.

Pogledajte u galeriji kultne scene iz serije "Dinastija":

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Ova sapunica nije pružala samo puki beg od svakodnevice, već je duboko pustila korene u pop kulturu ovih prostora. Najbolji i najtrajniji dokaz te nezapamćene opčinjenosti jeste činjenica da je ovaj svetski TV fenomen dobio svoju najduhovitiju posvetu u jednom od najpopularnijih i najvoljenijih filmskih serijala u istoriji domaće kinematografije.

Vizionarski režiser Zoran Čalić prepoznao je 1986. godine snagu tog društvenog kretanja i u snimanju nastavka avantura neponovljivih deda Žike i Milana pod nazivom "Druga Žikina dinastija" utkao briljantne satirične segmente. Kroz prepoznatljiv, topli narodski humor, neprikosnovenu glumačku hemiju i virtuozne dijaloge, Čalić je odaslao direktne, izuzetno duhovite i neprolazne aluzije na čuvene američke naftne tajkune, stvorivši komediju koja i danas, decenijama kasnije, izaziva salve smeha.

"Tamo se ne zna ko koga kerebeči"

Kolektivna opsesija "Dinastijom" u filmu doživljava svoj vrhunac u antologijskoj sceni kada zabrinute dede, Žika Pavlović i Milan Todorović, odlaze u stan Mišinih roditelja,Bobe i Marije. S obzirom na to da im se mladić danima nije javljao na telefon, Žika i Milan, vođeni sumnjom i brigom, odlučuju da ga špijuniraju i izvide situaciju na licu mesta.

Pogledajte kultne scene iz "Druge Žikine dinastije":

1/26 Vidi galeriju Kultne scene iz filma "Druga žikina dinastija" Foto: Printscreen/YouTube/Nikola Simic 147

Ono što zatiču, dok se skrivaju u kuhinji, prevazilazi njihovu najbujniju maštu - Miša u potpunom ljubavnom zanosu i haosu pretrčava iz sobe u sobu, grozničavo pokušavajući da istovremeno udovolji i udvara se čak četirima ženama koje se nalaze u različitim prostorijama stana.

Posmatrajući taj neverovatni erotski i komični haos, Žika u svom neprikosnovenom, autentičnom stilu, bez dlake na jeziku, daje definiciju viđenog stanja: "Ovo nema ni u Dinastiji." Na Milanovo zatečeno i pedantno pitanje: "Kojoj Dinastiji?", Žika bez ijedne sekunde oklevanja, ispruženog prsta i sa prepoznatljivim izrazom lica, ispaljuje rečenicu koja je zauvek ušla u rečnik ovdašnjeg naroda: "Karingtonovoj. Tamo se ne zna ko koga kerebeči."

Ova kultna opaska na fantastičan način oslikava kako je prosečan jugoslovenski posmatrač doživljavao zamršene i često apsurdne emotivne relacije američkih milionera.

"Kakva Dinastija, kakvi bakrači"

Nakon što su delimično došli k sebi od početnog šoka izazvanog saznanjem sa koliko je žena njihov unuk sposoban da bude u isto vreme, Žika ponovo pravi genijalnu paralelu sa popularnom serijom. Ovoga puta, inspirisan novonastalom situacijom, on aludira na sopstveno genealoško stablo i porodično nasleđe, ističući generacijsku čestitost svoje loze: "U mojoj dinastiji sem ludog Milojka svi smo uglavnom bili normalni."

Kultne scene iz filma "Druga žikina dinastija" Foto: Printscreen/YouTube/Nikola Simic 147

Međutim, uvek umereni, staloženi, strogi i građanski vaspitan Milan Todorović ne deli Žikinu fascinaciju televizijskim spektaklima niti želi da slavi unukovo razuzdano ponašanje. Iznerviran Žikinim filozofiranjem u tako ozbiljnom trenutku, Milan na tu njegovu opasku samo rezignirano odmahuje rukom i uz karakterističan uzdah sa omalovažavanjem odbrusuje: "Kakva bre dinastija, kakvi bakrači." Taj kontrast između Žikinog narodskog sprdanja i Milanove uzaludne želje za redom stvara jedan od najdinamičnijih i najsmešnijih sukoba u filmu.

"Ti i tvoja Dinastija, sedite mi na vr' glave"

Uvidevši da se situacija sa unukom potpuno otrgla kontroli i da je mladi Miša u "opasnosti" da ne položi diplomski ispit usled prekomernih ljubavnih avantura, zabrinute dede shvataju da moraju preduzeti radikalne korake. Nemajući drugo rešenje, odlaze po stručnu pomoć kod psihijatra, koga u filmu maestralno i nezaboravno tumači glumački giganat Velimir Bata Živojinović. U nadi da će od doktora dobiti adekvatnu dijagnozu i lek za Mišino neobično i razuzdano stanje, Žika ni u formalnom okruženju lekarske ordinacije ne odustaje od svoje fiksacije Karingtonovima i poređenja sa čuvenom sapunicom.

Kultne scene iz filma "Druga žikina dinastija" Foto: Printscreen/YouTube/Nikola Simic 147

Dok doktor pokušava da uzme anamnezu, Žika samouvereno prekida razgovor i ponavlja svoju omiljenu tezu: "U mojoj dinastiji bio je jedan ludi Milojko..." Ova neprilagođena opaska, izrečena po ko zna koji put u pogrešnom trenutku, konačno preliva čašu kod već izluđenog i do ivice pucanja dovedenog Milana. Gubeći i poslednje kapi strpljenja, Milan mu pred zatečenim psihijatrom besno i iznervirano odbrusuje: "U, bre, Žiko, ti i tvoja dinastija sedite mi na vr' glave." Ova scena na najlepši način prikazuje kako je opsesija serijom uspevala da se uvuče u svaki kutak, pa čak i filmski.

"Ovo je moj unuk, moja dinastija"

Svesni da gradske okolnosti i dostupnost devojaka samo dodatno raspiruju Mišin razuzdani život, Žika i Milan donose drastičnu odluku da unuka na neko vreme odvedu na selo kod rođaka, gde već borave i njegovi roditelji Boba i Marija, kako bi ga primirili, odmorili i vratili na pravi put. Dolazak u seosku sredinu donosi nove komične situacije i susrete sa meštanima, ali Žikina potreba za ponosom i isticanjem sopstvenog porekla ne jenjava.

Kultne scene iz filma "Druga žikina dinastija" Foto: Printscreen/YouTube/Nikola Simic 147

Prilikom srdačnog i neposrednog susreta sa domaćinom na selu, Žika koristi priliku da na sebi svojstven i šarmantan način, sa punim srcem i raširenim rukama, predstavi svog voljenog naslednika. Gledajući u Mišu sa neskrivenim ponosom i u svom prepoznatljivom, teatralnom maniru, Žika svečano izgovara: "E, da te upoznam. Ovo je moj unuk, moja dinastija." Kroz ovu jednostavnu, a upečatljivu rečenicu, autor filma je izvanredno prikazao kako je običan čovek sa Balkana preuzeo zvučni termin iz američke visoke klase i ugradio ga u sopstveni, tradicionalni sistem vrednosti i porodičnog ponosa.

"Kao u Dinastiji"

Nezaboravni komični zapleti nastavili su da se nižu kada Žika, Milan i Miša, tokom boravka na selu, odlaze na kafu i čašicu razgovora kod pohotne, atrakrivne i izuzetno bogate komšinice čiji suprug radi u Nemačkoj kao gastarbajter i neprestano šalje novac. Dok njen preki svekar, koji snajku od potencijalnih udvarača i seoskih kradljivaca brani tako što sa napunjenom lovačkom puškom neprestano kruži oko prostranog imanja, na par sati odlazi od kuće - snajka koristi pogodan trenutak da ugosti drage komšije i ponosno im pokaže svoj velelepni dom.

Kultne scene iz filma "Druga žikina dinastija" Foto: Printscreen/YouTube/Nikola Simic 147

Ulazeći u raskošno opremljenu kuću, ispunjenu skupocenim umetničkim slikama, kičastim detaljima, masivnim uvoznim nameštajem i sjajnim lusterima, Žika ostaje potpuno bez daha. Fasciniran neviđenim luksuzom usred srpskog sela, on sa ushićenjem u očima, razgledajući prostor oko sebe, ponovo pronalazi pravu paralelu i glasno zaključuje da njeno imanje izgleda upravo: "Kao u Dinastiji!" Ova scena na plastičan način objašnjava kako je narod osamdesetih godina poistovećivao svaki oblik naglog bogaćenja i materijalnog sjaja sa estetikom i glamurom čuvene serije.

Sve ove antologijske, maestralno napisane i odglumljene scene iz "Druge Žikine dinastije" ostaju trajni, neizbrisivi svedok jednog nezaboravnog vremena u kom je sapunica o naftnim tajkunima i milionerima iz Denvera oblikovala svakodnevicu, pop kulturu i specifičan humor na našim prostorima.

Kroz prepoznatljivi domaći mentalitet, neprikosnoveni glumački šarm Gidre Bojanića i Marka Todorovića, kao i nepogrešiv osećaj za satiru, ova prožimanja izjednačila su nedostižni svetski glamur sa balkanskim dosetkama. Tako je stvorena vanvremenska filmska priča koja i danas, decenijama kasnije, sa jednakom lakoćom, toplinom i nesmanjenim intenzitetom okuplja i privlači sve generacije gledalaca kraj malih ekrana.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji