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Pod sloganom "Sve srećne porodice” ovogodišnji, 21. Međunarodni pozorišni festival Joakimfest, održaće se od 6. do 11. oktobra u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu.

Festival će ugostiti pozorišta iz Nemačke, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, a svečano ga otvara predstava međunarodne produkcije „Četiri zida i krov”, po tekstu i u režiji Line Maždalani i Rabija Mrue.

U okviru takmičarskog programa festivala publiku očekuju i predstave Hrvatskog narodnog kazališta iz Varaždina „Kisela krv”, zatim „Trilogija Leman” Narodnog pozorišta iz Subotice, adaptacija popularne crnogorske serije „Đekna” u izvođenju Kraljevskog pozorišta „Zetski dom“ sa Cetinja, kao i „1981” predstava Novosadskog pozorišta. Festivalski program svečano će zatvoriti kragujevački Knjaževsko-srpski teatar, 11. oktobra, predstavom „Ljubavnice” u čast nagrađenih.

Prvi put u istoriji Joakimfesta predstave je biralo dvoje selektora - Bojan Đorđev, reditelj i Tanja Šljivar, dramska autorka i dramaturškinja. O ovogodišnjim laureatima odlučivaće stručni žiri u sastavu Vedrana Klepica, književnica iz Hrvatske, Milica Stefanović, glumica, i Siniša Ilić, vizuelni umetnik i scenograf.

Nakon svake predstave održavaće se okrugli stolovi sa publikom, koje će voditi dramaturškinja Mina Milošević. Gostujući kritičar ove godine je Borisav Matić, a pored njegove reči, u festivalskom biltenu naći će se i tekstovi studenata dramaturgije Fakulteta dramskih umetnosti, koji su deo ovogodišnjeg festivalskog tima.

Prateći program festivala donosi tri forme na Maloj sceni, performativna predavanja „U trenu” kolektiva ''Eho animato'' i „DORA ili Ja sam tu, samo na nekoj drugoj sceni”, kao i participativni performans „Linija” u izvođenju Luke Jovanova.

(Kurir.rs/Dejan Đusić)

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