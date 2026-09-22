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Mlada umetnica Iva Pažin, poznatija kao Zhiva (Živa), proglašena je za osmu laureatkinju nagrade "Milan Mladenović". Priznanje za najbolju pesmu u regionu za numeru "Atom" svečano joj je uručeno u prepunom beogradskom Bitef artu 21. septembra, na dan rođenja slavnog muzičara.

Foto: ZADUŽBINA MILANA MLADENOVIĆA IVA TANACKOVIĆ

"Kad se sad nisam onesvestila... Ovo je ogromna čast - biti deo regionalne scene koja je i te kako vredna i divna. Hvala Zadužbini Milana Mladenovića što nas podržavate kroz ovu nagradu", izjavila je vidno iznenađena Iva po prijemu nagrade.

Odluku o pobednici doneo je regionalni stručni žiri koji su činili Pavica Čabrijan (Hrvatska), Nemanja Đorđević (Srbija), Lada Furlan Zaborac (Hrvatska), Jovan Matić (Srbija) i Ana Radonjić – Zoe Kida (Srbija). Glavna nagrada obuhvata novčani iznos od 3.000 evra, statuetu, kao i obezbeđene nastupe na Arsenal festu u Kragujevcu, Ship showcase festivalu u Šibeniku, festivalu „Modro i zeleno”, te direktan plasman u Musicology Showcase by Lenovo.

Foto: ZADUŽBINA MILANA MLADENOVIĆA IVA TANACKOVIĆ

Trijumf Ive Pažin bio je dvostruk, jer je, prema odluci uredništva portala Balkanrock, osvojila i prateće priznanje za najinspirativniji vokal, uz koje joj je uručen mikrofon.

Ostali laureati

Nagradu za najbolji tekst, koju daruje Bulevar Books - novosadska knjižara koja svira, dobio je Stefan Savić - Bezz za pesmu "Jaz(z)". Pored uramljenog rukopisa Milanove pesme ,,Krug" Stefanu je uručen i Bulevar Books vaučer u vrednosti od 200 evra .