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Prošlo je pet godina od smrti Nenada Nenadovića, glumca čije su uloge obeležile detinjstvo čitavih generacija i koji je decenijama bio jedno od prepoznatljivih lica domaće glumačke scene.

Nenadović je preminuo 22. septembra 2021. godine od posledica koronavirusa, a iza sebe je ostavio bogatu karijeru, brojne pozorišne i filmske uloge, ali i generacije mladih glumaca kojima je prenosio znanje i iskustvo.

Pogledajte u galeriji njegove uloge iz detinjstva:

Nenad Nenadović dečije uloge Foto: Printscreen/RTS

Ljubav prema glumi počela još u detinjstvu

Nenad Nenadović završio je Osnovnu školu "Đuro Đaković" u beogradskoj opštini Stari grad, a već kao veoma mlad pokazao je veliko interesovanje za glumu.

Godine 1975. otišao je na Radio Beograd, gde je održavana audicija za Dramski studio Bate Miladinovića. Prošao je audiciju i postao deo grupe, čime je praktično počeo njegov ozbiljniji put ka profesionalnoj glumi.

Nenad Nenadović kao dete briljirao na filmu (4).PNG
Foto: Printscreen/RTS

Poslednje godine u Dramskom studiju predavač mu je bio Miroslav Aleksić, a u grupi je ostao sve do upisa na Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu 1982. godine. Nakon studija pripadao je poslednjoj klasi profesora Minje Dedića, a član Udruženja dramskih umetnika Srbije postao je 1993. godine.

Čitavu karijeru proveo u Pozorištu "Boško Buha"

Veliki deo njegovog profesionalnog života bio je vezan za Pozorište "Boško Buha", u kojem je igrao tokom čitave karijere.

Nenad Nenadović kao ambasador u seriji Bela lađa.PNG
Foto: Printscreen/RTS

Posebno je cenio saradnju sa Draganom Vujićem, Bodom Ninkovićem i Miloradom Mandićem, sa kojima je delio scenu i brojne profesionalne trenutke. Upravo je kroz rad u dečjem i omladinskom teatru postao glumac uz kojeg su odrastale generacije, pa su ga mnogi pamtili još iz najranijeg detinjstva.

Uloga Laleta donela mu veliku popularnost

Šira publika upoznala ga je još 1978. godine, kada je igrao Laleta u filmu "Boško Buha". Ta uloga postala je jedna od važnih tačaka njegove karijere i otvorila mu put ka većoj popularnosti, ali Nenadović se nikada nije zadržao samo na jednom tipu uloga.

Nenad Nenadović kao dete briljirao na filmu (5).PNG
Foto: Printscreen/RTS

Tokom godina radio je u filmu, televiziji i pozorištu, a poseban trag ostavio je upravo u radu sa decom i mladima.

Sa suprugom Snežanom vodio školu glume

Pored glumačke karijere, Nenadović je veliki deo života posvetio pedagoškom radu. Sa suprugom Snežanom, koja je takođe umetnica, vodio je školu glume kroz koju su prošli brojni danas poznati glumci. Među njima su Miloš Biković, Jovana Stojiljković, Tijana Maksimović, Lazar Đukić, Predrag Vasić i mnogi drugi. 

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Foto: Nemanja Nikolić

Nenadović je sa Snežanom bio u braku od 1994. godine pa sve do smrti. Iz braka sa Snežanom dobio je dve ćerke, Janu i Minu. Jana je završila nižu baletsku školu, dok je Mina završila Baletsku školu "Lujo Davičo" i potom se okrenula glumi.

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