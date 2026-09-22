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Svetosavski dom u Nišu sinoć je bio premali da primi sve koji su želeli da čuju Hor Državne akademske kapele Sankt Peterburga "Glinka". Sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je koncert pratila i sa galerije i iz hola, gde su brojni posetioci stajali tokom celog nastupa.

U Niš je stigao ansambl čija istorija i tradicija predstavljaju jedan od važnih stubova ruske horske umetnosti. Ali ovoga puta "Glinka" je pred niškom publikom pokazao i jedno novo lice - ansambl koji čuva svoje prepoznatljive vrednosti, ali istovremeno donosi svežinu, energiju i novu interpretativnu snagu.

Pod vođstvom mladog dirigenta Ilje Derbilova, "Glinka" je pokazao da velika tradicija ne znači ostajanje u prošlosti. Sve ono što je decenijama stvaralo prepoznatljiv zvuk ovog ansambla i dalje je prisutno, ali sada dobija novi dah i drugačiju scensku dinamiku. Temelji su ostali isti, ali je na njima izgrađena nova, mlada energija - poput starog dobrog vina koje je dobilo snagu mladosti.

Foto: NCPD Branko



Koncert je održan u kompleksu Sabornog hrama Silaska Svetog Duha na apostole, sa blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita niškog g. Arsenija.

Sinoćnjem koncertu prisustvovao je i Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolit niški g. Arsenije, zajedno sa sveštenstvom, kao i brojnim uglednim gostima. Među publikom su bili poznati umetnici i ličnosti iz kulturnog i javnog života, ne samo iz Niša, već i iz Beograda i drugih gradova regiona, kao i brojni ljubitelji horske muzike.

Njihovo prisustvo, uz veliki broj posetilaca koji su ispunili salu, galeriju i hol Svetosavskog doma, potvrdilo je da je gostovanje "Glinke" bilo značajan kulturni i muzički događaj za Niš.

Program je obuhvatio dela duhovne i svetovne muzike, a posebno mesto zauzeli su fragmenti iz čuvenog "Svenoćnog bdenija" Sergeja Rahmanjinova. U interpretaciji hora "Glinka", Rahmanjinovljeva muzika ispunila je prostor Svetosavskog doma snagom i bogatstvom horskog zvuka.

Pogledajte kako je bilo na koncertu u Nišu

1/21 Vidi galeriju Hor Glinka u Nišu Foto: NCPD Branko

Posebne emocije kod niške publike izazvalo je izvođenje Pete rukoveti Stevana Mokranjca. Bio je to više od izvođenja dela srpskog kompozitora - bio je to susret velike ruske horske tradicije sa jednim od temelja srpske horske muzike.

Način na koji je "Glinka" izveo Mokranjčevu Petu rukovet pokazao je da muzika ne poznaje granice i da velika horska dela mogu da povežu različite tradicije, kulture i generacije.

Foto: Narodno pozorište Beograd

Koncertom je dirigovao Ilja Derbilov, mladi umetnik koji je svojom interpretacijom pokazao da tradicija i mladost ne stoje jedna nasuprot drugoj, već mogu da stvore snažnu i prepoznatljivu celinu.

Poseban značaj ovom gostovanju dao je i susret dva dirigenta - Ilje Derbilova, koji predvodi Hor "Glinka", i dirigenta gospođe Sare Cincarević, koja predvodi Nišku crkveno-pevačku družinu "Branko". Njihov susret potvrdio je poseban odnos koji već postoji između dva hora, ali i želju da se ta saradnja nastavi i produbljuje.

Taj odnos, međutim, prevazilazi okvire same muzike. Pored duhovnosti i horskog stvaralaštva, susreti "Glinke" i "Branka" svedoče i o bliskosti i prijateljstvu srpskog i ruskog naroda. Posebnu težinu tome daje činjenica da je Hor "Glinka" gostovao u Nišu i 1999. godine, u vreme NATO bombardovanja, kada su veze prijateljstva i podrške imale poseban značaj.

I posle više od dve decenije, ta veza nije prekinuta. Naprotiv, nastavlja se kroz muziku, duhovnost, prijateljstvo i nove generacije horista.

U razgovoru posle koncerta Ilja Derbilov i Sara Cincarević potvrdili su poseban odnos koji postoji između dva hora i istakli želju da se susreti nastave najmanje jednom u dve godine.

Foto: NCPD Branko



Za Nišku crkveno-pevačku družinu "Branko" ovakvi susreti imaju poseban značaj i zbog "Muzičkog edikta", Festivala horske duhovne muzike čiji je NCPD "Branko" osnivač i organizator. Upravo ovakvi susreti sa velikim horskim ansamblima predstavljaju priliku da se postojeće veze nastave i kroz buduće festivalske programe.

Publika je nastup nagradila dugim i srdačnim aplauzom, a prepuni Svetosavski dom, galerija i hol svedočili su o velikom interesovanju niške publike za vrhunsku horsku umetnost.

Ovo je bilo četvrto gostovanje hora "Glinka" u Nišu, čime je nastavljena saradnja ovog uglednog ruskog ansambla sa Niškom crkveno-pevačkom družinom "Branko" i niškom publikom. A onda je usledio trenutak koji je na poseban način zaokružio celo veče.

Foto: NCPD Branko

Na samom kraju koncerta, članovi Hora "Glinka" sa scene i članovi Niške crkveno-pevačke družine "Branko" sa galerije Svetosavskog doma zajedno su otpevali "Na mnogaja ljeta".

Horski zvuk koji se istovremeno širio sa bine i galerije ispunio je ceo Svetosavski dom i stvorio posebnu atmosferu. Bio je to nesvakidašnji zajednički muzički trenutak, ali i simbol prijateljstva, poštovanja i saradnje dva hora. Tako je koncert "Glinke" u Nišu završen u duhu koji je najbolje opisao celo veče - spojem velike tradicije, mladosti, duhovnosti, muzike i bliskosti dva naroda.



Koncert su organizovali Uprava Sabornog hrama i Niška crkveno-pevačka družina "Branko", a održan je uz podršku Grada Niša.