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Dani katalonskog filma stižu do svog petog izdanja i tim povodom govore o Kataloniji - njenim pejzažima, poeziji, ličnostima, altruizmu njenog društva i istoriji, kroz kreativnost i pogled katalonskih filmskih stvaralaca. Katalonski film je u izuzetno dobroj formi: iz godine u godinu međunarodni festivali prepoznaju, nagrađuju i prikazuju sve veći broj katalonskih produkcija, a Srbija nije izuzetak. Ovo peto izdanje festivala nova je prilika da se beogradskoj publici kroz film približi deo Katalonije: njena zemlja, kultura, istorija i različiti pogledi koji i dalje oblikuju njenu priču.

Foto: Promo

Festival otvara 24. oktobra u 19h dokumentarac Balseros (Carles Bosch, Josep M. Domènech, 2002, 120'), nominovan za Oskara i Goju i nagrađivan na festivalima u Havani i CPH:DOX, koji prati sedmoro Kubanaca koji su se 1994. otisnuli na more ka obalama SAD i njihove sudbine sedam godina kasnije.

Sledećeg dana, 25. oktobra u 17h, na programu je Baruma (Daniela Clementi, 2026, 49'), priča o humanitarnoj radnici Marti koja u Senegalu upoznaje projekat posvećen najugroženijim zajednicama, dok se putovanje prepliće s pitanjima o čoveku i veštačkoj inteligenciji. Isto veče, u 19h, prikazuje se izmi, zbirka dokumentarnih kratkih filmova o usponu fašizma i nacizma u Evropi 1930-ih i 1940-ih kroz pet priča: Proglašenje Katalonske Republike, Mučeništvo Katalonije, Novi životi, Transfuzija krvi i Preživeti Mauthauzen.

film Kanigo 1883. Foto: Promo

Poslednjeg dana festivala, 26. oktobra u 19h, publika će gledati Kanigo1883. (Albert Naudín, 2023, 70'), igrani film zasnovan na stvarnim događajima koji spaja pirinejske hronike jednog avanturiste s intimnom pričom pesnika Žasinta Verdagera i dočarava Pirineje krajem 19. veka. Program se zatvara u 21h filmom La Monjos (Mireia Ros, 1996, 105'), nominovanim za Goju za najbolju debitantsku rediteljicu, koji kroz priču dve devojčice iz radničke Barselone tridesetih godina oživljava legendu o „ludoj“ ženi po imenu La Monjos, poznatoj kao „Ona s punđama“.

film Balseros Foto: Promo

Ovo izdanje festivala posebno obeležava dolazak gostiju Griselde Frei Fornes (Griselda Frey Fornés) i Denisa Fornesa Gomisa (Denis Fornés Gomis), producenata filma i predstavnika udruženja Baruma, koji će nakon projekcije 25. oktobra u 17h održati razgovor sa publikom.

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