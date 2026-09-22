Dominacija "Tvrđave" na FEDISU: Serija osvojila čak 11 nominacija za Zlatnu antenu, ali tu je i "Apsolutnih sto"
- Serija 'Tvrđava' vodi na ovogodišnjem FEDIS-u sa čak 11 nominacija za Zlatnu antenu, dok 'Senke nad Balkanom 3' i 'Apsolutnih 100' imaju po šest.
- Stručni žiri je nominovao najbolje u 13 kategorija, a o dobitnicima će odlučivati glavni žiri na čelu sa Zoranom Popovićem.
Serija "Tvrđava" apsolutni je favorit ovogodišnjeg, 16. Festivala drama i serija FEDIS, pošto je osvojila čak 11 nominacija za prestižnu nagradu Zlatna antena. Odmah iza nje nalaze se "Senke nad Balkanom 3" i "Apsolutnih 100", koje su prikupile po šest nominacija, dok se među najzapaženijim ostvarenjima našla i serija "Saučesnici".
Pogledajte kadrove iz serije "Apsolutnih sto"
Stručni žiri XVI FEDIS, koji čine glumac Fuad Tabučić, reditelj Boško Krljaš, scenarista Stefan Bošković, direktor fotografije Vladan Pavić, kostimografkinja Katarina Bogdanović, montažer Nenad Pirnat, kompozitorka Biljana Krstić i selektorka Meri Bilić, nominovao je najbolje u ukupno 13 kategorija, među kojima su glavne i epizodne glumačke uloge, režija, scenario, fotografija, kostim, montaža, muzika i kreator serije.
Za nagradu u kategoriji najbolje glavne muške uloge nominovani su Ognjen Mićović („Tvrđava“), Miodrag Dragićević („Apsolutnih 100“), Branimir Brstina („Radio Mileva 6“) i Zlatan Vidović („Saučesnici“), dok se za priznanje za najbolju glavnu žensku ulogu nadmeću Nina Nešković („Škripac“), Nevena Nerandžić („Saučesnici“), Nikolina Friganović („Tvrđava“) i Anita Ognjanović („Apsolutnih 100“).
Najpotresnije scene iz serije "Tvrđava"
U konkurenciji za režiju nominovani su Saša Hajduković („Tvrđava“), Aida Begić i Danis Tanović („Kotlina 2“), Danis Tanović („Frust“) i Marko Novaković („Saučesnici“), dok su za najbolji scenario u trci „Senke nad Balkanom 3“, „Frust“, „Apsolutnih 100“ i „Tvrđava“.
O dobitnicima Zlatne antene odlučivaće glavni stručni žiri kojim predsedava profesor Zoran Popović, a u njegovom sastavu su i Đorđe Kukuljica, Aleksandar Vujović, Sandra Subotin, Milan Lazović i Zoran Panović. Šesnaesti Festival drama i serija FEDIS biće održan od 6. do 8. oktobra u Domu omladine Beograda.