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Serija "Tvrđava" apsolutni je favorit ovogodišnjeg, 16. Festivala drama i serija FEDIS, pošto je osvojila čak 11 nominacija za prestižnu nagradu Zlatna antena. Odmah iza nje nalaze se "Senke nad Balkanom 3" i "Apsolutnih 100", koje su prikupile po šest nominacija, dok se među najzapaženijim ostvarenjima našla i serija "Saučesnici".

Pogledajte kadrove iz serije "Apsolutnih sto"

1/13 Vidi galeriju Serija Apsolutnih sto Foto: Promo

Stručni žiri XVI FEDIS, koji čine glumac Fuad Tabučić, reditelj Boško Krljaš, scenarista Stefan Bošković, direktor fotografije Vladan Pavić, kostimografkinja Katarina Bogdanović, montažer Nenad Pirnat, kompozitorka Biljana Krstić i selektorka Meri Bilić, nominovao je najbolje u ukupno 13 kategorija, među kojima su glavne i epizodne glumačke uloge, režija, scenario, fotografija, kostim, montaža, muzika i kreator serije.

Za nagradu u kategoriji najbolje glavne muške uloge nominovani su Ognjen Mićović („Tvrđava“), Miodrag Dragićević („Apsolutnih 100“), Branimir Brstina („Radio Mileva 6“) i Zlatan Vidović („Saučesnici“), dok se za priznanje za najbolju glavnu žensku ulogu nadmeću Nina Nešković („Škripac“), Nevena Nerandžić („Saučesnici“), Nikolina Friganović („Tvrđava“) i Anita Ognjanović („Apsolutnih 100“).

Najpotresnije scene iz serije "Tvrđava"

1/18 Vidi galeriju Serija Tvrđava scene iz poslednjih epizoda Foto: Aleksandar Letić / Promo

U konkurenciji za režiju nominovani su Saša Hajduković („Tvrđava“), Aida Begić i Danis Tanović („Kotlina 2“), Danis Tanović („Frust“) i Marko Novaković („Saučesnici“), dok su za najbolji scenario u trci „Senke nad Balkanom 3“, „Frust“, „Apsolutnih 100“ i „Tvrđava“.

Nominacija i za seriju "Frust" Foto: Nemanja Nikolić