Slušaj vest

Radio-televizija Srbije pokreće potpuno novi format namenjen učenicima šestog i sedmog razreda osnovne škole. Iako je projekat nastao u duhu kultnog kviza "Slagalica" uz koji su odrastale brojne generacije, on na male ekrane donosi svežu energiju, dinamično takmičenje i susret mladih koji vole izazove.

Posebnu vrednost ovog novog formata čini inovativna ideja "Mladi za mlade". Ovaj koncept direktno povezuje takmičare i voditelje, stvarajući atmosferu koja je potpuno bliska njihovoj generaciji. Upravo su nova, mlada voditeljska lica ono što ovom projektu daje poseban šarm i energiju.

Voditelji Anja Vuletić i Marko Jakšić Foto: Gordan Jović, RTS

Mlade takmičare će kroz igre, pitanja i izazove voditi nova generacija voditelja, donoseći mnogo uzbuđenja, radosti i dobrog raspoloženja. Čast da otvori ovaj projekat pripala je Marku Jakšiću, koji je voditelj prve epizode. Gledaoci će njegovo snalaženje u studiju moći da prate u subotu, 25. septembra na programu RTS2 u 10.00 časova. Već u sledećem izdanju, voditeljsku palicu u drugoj epizodi preuzima Anja Vuletić.

Iza ovog inovativnog pristupa krije se "Mala slagalica" – uzbudljivo takmičenje u kojem se znanje, logika, brzina i snalažljivost pretvaraju u pravu igru. Kroz dva takmičarska ciklusa, ovi mladi voditelji pratiće učenike u borbi za pobedu, ali i za nova znanja i prijateljstva, pokazujući svima da učenje može biti zabavno te da je znanje radost otkrivanja i druženja.

Bonus video: Voditelj RTS Stefan Popović