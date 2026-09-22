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Peto izdanje Fine Line Film Festa, međunarodnog festivala kratkometražnog filma, završeno je 20. septembra u MTS dvorani, a žiriji ovogodišnjeg izdanja proglasili su najbolje filmove u međunarodnoj selekciji Beyond Borders i regionalnom programu Made in Balkan.

Tokom tri festivalska dana publika je imala priliku da pogleda 23 kratka filma autora iz regiona i sveta, među kojima su bila i ostvarenja prikazana na festivalima u Kanu, Berlinu, Lokarnu i Sarajevu. Festival je i ove godine otvorio prostor za susrete publike i filmskih autora i ekipa, a završnica je protekla uz dodelu nagrada i razgovore o predstavljenim filmovima.

Leo Černic Foto: Tanja Drobnjak

U međunarodnoj selekciji Beyond Borders, žiri u sastavu Jelica Jerinić, Ognjen Mićović, Nico Schrenk i Adem Tutić za najbolji film proglasio je animirani film „Cosmonauts“ reditelja Lea Černica. Žiri je istakao da film kroz oblike i boje stvara svet koji odmah uvlači publiku u priču, uz izuzetnu veštinu i preciznost animacije. U svetu u kojem svaka duša traga za ljubavlju, film toj potrazi pristupa sa mnogo mašte i dozom humora, podsećajući nas da je svakome potrebno malo nežnosti.

Nagrada za najbolju režiju pripala je filmu „Housekeeper“ Aarona Denolfa. „U preciznoj režiji, iza svakog postupka oseća se jasna rediteljska namera“, navodi žiri, ističući da film, smešten u prostor jedne hotelske sobe i bez mnogo reči, uspeva da izgradi intimnu i ranjivu priču čija suptilnost ostavlja snažan trag.

Laia Cabrera Vicens Foto: Tanja Drobnjak

Za najbolju glumu nagrađena je Louisa Connolly-Burnham za ulogu u filmu „The Intimacy Coordinator“. Žiri je pohvalio njen izuzetni glumački raspon i način na koji gradi kompleksan i ranjiv lik, ne bežeći od njegovih mana, nesigurnosti i kontradikcija.

Nagrada za najbolju fotografiju pripala je filmu „Nobody Barks“, čiju fotografiju potpisuje Mar Vidal. Pažljivo kadriranje, igra svetla, boje i tonalitet slike, ocenio je žiri, autentično grade svet filma i stvaraju atmosferu magičnog realizma koja publiku uvlači duboko u priču.

Posebno priznanje dodeljeno je filmu „Wild Sound“ reditelja Théo Vincent-Suzzonija, za iskren i ranjiv prikaz odnosa oca i sina koji ozbiljnu temu obrađuje na nesvakidašnji način, uz dozu humora i nežnosti, ali bez izbegavanja njegovih mračnijih i kompleksnijih strana.

Matej Zemljič Foto: Tanja Drobnjak

U regionalnoj selekciji Made in Balkan, žiri koji su činili Aleksa Borković, Petar Lakić, Laura Anić-Kaliger i Alessandro Egger za najbolji film izabrao je „Wounds“ Anžea Grčara. Žiri je istakao minimalistički i precizan vizuelni jezik filma, u kojem tišina govori više od bilo kojih reči, dok snažne i suptilne glumačke interpretacije grade tenziju unutar teške situacije.

Nagrada za najbolju režiju pripala je filmu „Katedrala“ Uroša Lakića, koji se, prema oceni žirija, bavi temom koju retko viđamo na filmu i snažnu emociju gradi kroz jedan prostor i tri lika. Precizna i suptilna režija približava nam njihov svet i poziva da promenimo perspektivu i na trenutak ga doživimo na drugačiji način.

Za najbolju glumu nagrađena je Milica Janevski za ostvarenje u filmu „Kad svane“. Žiri je njenu interpretaciju ocenio kao izuzetno istinitu i osećajnu, ističući način na koji prenosi svakodnevnu borbu majke koja pokušava da svom sinu obezbedi bolji život, ali i snagu i odlučnost potrebnu za tu borbu.

Najbolja fotografija pripala je filmu „Dobrodošao doma“, za fotografiju Tadeja Vintara. Crno-bela fotografija, precizno kadriranje, pokreti kamere i pažljiva igra svetla i senke grade atmosferu Zagorja i postaju važan deo filmskog jezika kroz koji se govorio o odnosima, tenzijama i bliskosti unutar porodice.

Proglašeni pobednici petog Fine Line Film Festa

1/10 Vidi galeriju Proglašeni pobednici petog Fine Line Film Festa Foto: Tanja Drobnjak

Posebno priznanje u selekciji Made in Balkan dobio je film „Ljubi, jesmo dobro“ Nine Damjanović, za nežan i autentičan prikaz mlade ljubavi. Žiri je posebno istakao razigran svet boja i prostor koji autorka ostavlja svojim likovima da budu nesigurni, da istražuju sebe i svoj odnos i postepeno pronađu put jedno ka drugom.