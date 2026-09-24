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Sa samo 13 godina osvojio je publiku ulogom dečaka Stanoja u filmu "Montevideo, bog te video". Danas, sa 28 godina,Predrag Peđa Vasić nastavlja glumačku karijeru i trenutno je na setu nastavka kultneserije "Priče iz radionice", koja je novi zajednički projekat Zilion filma i TS Medije. Glavnu ulogu Branislava Govedarevića tumači Nenad Jezdić, koji je na sebe preuzeo težak zadatak da nastavi tradiciju porodice Govedarević i oživi svet koji publika pamti s velikom emocijom. Vasić igra njegovu desnu ruku i šegrta Baneta, a njih dvojica su ovog leta zajedno radili i istorijski spektakl "Sretenje".

Predrag Vasić Foto: Antonio Ahel/ATAImages



- Velika čast i privilegija je da ovo radimo i da stvaramo novu "Majstorsku radionicu", pogotovo danas. Mislim da je to jako potrebno, zato što je ovo jedna porodična i životna priča. Ja bih najviše na svetu voleo kada bih mogao da dam omaž mom pokojnom profesoru glume Nenadu Neši Nenadoviću (igra u prvoj podeli istu ulogu, op. aut.), jer ja isto igram Banetovog šegrta koji je malo nestašan, naivan, ali dobar u biti. Hoće da nauči posao, hoće da nauči zanat, pa od svoje želje i htenja pravi neke gluposti, ali se trudi da bude dobar šegrt i dobar čovek - otkriva mladi glumac.

Zavirite na snimanje serije "Priča iz radionic"

1/18 Vidi galeriju Snimanje serije "Priče iz radionice 2" Foto: Marko Kranjc



Na pitanje kakvo je iskustvo raditi s Nenadom Jezdićem, s kojim je sarađivao i ranije, Vasić nije štedeo reči hvale.

- Jezda je veliki čovek i veliki glumac i dosta pomaže nama mladima. Daje neke savete i neke indikacije kako da budemo bolji glumci - ističe Predrag.

Foto: Marko Kranjc



Snimanje nastavka uvek nosi svoj teret, priznaje glumac.

- Uvek je izazov kada radimo neku franšizu, jer se ljudi uvek poistovećuju s prvim delom i onda ćemo da se potrudimo da ovo bude jedna nova "Majstorska radionica" - objašnjava Vasić.

Na pitanje da li očekuje da će njegova nova uloga nadmašiti Stanoja iz "Montevidea", ima jasan stav:

- Trudim se da svaku svoju ulogu radim tako da ja budem zadovoljan i ne gledam da li mogu da je nadmašim ili da je ne nadmašim. Gledam da budem profesionalan i na zadatku, tako da ćemo videti.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Razgovor se dotakao i njegovog angažmana u istorijskoj drami "Sretenje", čije je snimanje ovog leta privedeno kraju.

- Bilo je jako zanimljivo, teško i zahvalno - ističe Predrag Vasić.

Na kraju razgovora nije izostalo ni pominjanje odsutnog kolege Denisa Murića, od kog se nije odvajao na setu "Sretenja".

- Denis uvek fali. On je zadužen da podiže atmosferu na svakom setu - zaključuje glumac.

Bonus video: Nenad Jezdić o seriji "Ljuljaj me nenžo"

03:35 Nenad Jezdić o seriji Ljuljaj me nežno Izvor: Kurir