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Izložba "Izvan akademije: Bosilj, Sekulić, Skurjeni, Tisnikar" u Galeriji Božidar Jakac Muzeja moderne i savremene umetnosti u Kostanjevici na Krki biće otvorena u petak, 25. septembra 2026. i trajaće do 28. februara 2027. godine. Kustosi izložbe su Miha Colner i Goran Milovanović.

Sveobuhvatan pregled stvaralaštva posleratnih samoukih umetnika

Izložba predstavlja sveobuhvatan pregled stvaralaštva četvorice izuzetnih slikara iz druge polovine 20. veka: Ilije Bašičevića Bosilja, Save Sekulića, Matije Skurjenija i Jožeta Tisnikara.

Pogledajte fotografije umetničkih dela u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Dela Ilije Bosilja i Save Sekulića na izložbi u Galeriji Božidar Jakac u Sloveniji Foto: Slobodan Štetić, M. Konjikušić

Njihovi umetnički opusi predstavljaju vrhunac stvaralaštva samoukih umetnika na širem području regiona u posleratnom periodu, kada je umetnost stvaralaca bez formalnog likovnog obrazovanja uživala izuzetnu popularnost kako među publikom, tako i među stručnjacima na međunarodnoj umetničkoj sceni. Na izložbi će biti predstavljena i dela iz kolekcije Muzeja naivne i marginalne umetnosti.

"Koncept ove značajne saradnje pokrenut je u prethodnom periodu kao deo šire inicijative za povezivanje naših ustanova, ali i učvršćivanje i snaženje pozicije Muzeja naivne i marginalne umetnosti u regionalnim i međunarodnim okvirima. Izložba okuplja neka od najreprezentativnijih dela Bašičevića Bosilja, Sekulića, Skurjenija i Tisnikara, pri čemu trideset radova Bosilja i Sekulića dolazi iz zbirke MNMU-a. Na taj način ostvarena je izuzetno vredna jukstapozicija četiri umetnička opusa koja su dosledno odolevala ustaljenim klasifikacijama i prevazilazila zadate okvire istorije umetnosti", istakla je Danica Đorđević Janković, kustoskinja MNMU.

Ova izložba predstavlja važan doprinos nastojanjima da se njihove pozicije iznova sagledaju i otvore mogućnosti za nova tumačenja i interpretacije.

Dela Ilije Bosilja i Save Sekulića na izložbi u Galeriji Božidar Jakac u Sloveniji Foto: Slobodan Štetić

"Ipak, umesto ponuđenih konačnih odgovora, izložba pre svega podstiče otvoren dijalog i pruža prostor za sveže poglede na ove umetničke prakse. Takav pristup posebno je značajan u širim nastojanjima MNMU-a da kritički preispita i revalorizuje sopstvenu zbirku i institucionalni identitet, u skladu sa savremenim teorijskim i kustoskim pristupima u oblasti umetnosti", zaključila je Danica Đorđević Janković.

Jedinstveni umetnički svetovi i vizije

Slike Ilije Bašičevića Bosilja (1895–1972) oslanjaju se na ideju prelaska u kosmičku dimenziju, dok njegove fantastične predstave spajaju neobične kombinacije ljudi, životinja, mitoloških bića i istorijskih ličnosti. Slikar Sava Sekulić (1902–1989) u svojim delima prikazuje hibridne figure lišene konvencionalne anatomije; u njegovom iskonskom vizuelnom jeziku ove figure su izdužene, spljoštene, umnožene i fragmentisane. Umetnik Matija Skurjeni (1898–1990) dosledno i opsesivno prikazuje svet snova i sećanja, dok su za njegov rad karakteristični motivi vozova, železničkih pruga, tunela i mostova, koji funkcionišu kao prolazi ka दूसरी stvarnosti. Slike Jožeta Tisnikara (1928–1998) neposredno se bave idejom prolaznosti i smrtnosti, prikazujući stilizovane prizore iz bolničke mrtvačnice u Slovenj Gradecu, u kojoj je umetnik bio zaposlen.

Dela Ilije Bosilja i Save Sekulića na izložbi u Galeriji Božidar Jakac u Sloveniji Foto: Slobodan Štetić

Široka međunarodna saradnja i manifestacija "Srbija u Sloveniji 2026"

Izložba je nastala u saradnji sa Muzejem naivne i marginalne umetnosti u Beogradu i Jagodini i Fondacijom Ilija & Mangelos u Novom Sadu (Srbija), Muzejem Matije Skurjenija u Zaprešiću (Hrvatska), kolekcijom Zander u Kelnu (Nemačka), Muzejem moderne i savremene umetnosti Koroške u Slovenj Gradecu, Kulturnim društvom Jože Tisnikar u Mislinji i Galerijom Božidar Jakac - Muzejem moderne i savremene umetnosti u Kostanjevici na Krki (Slovenija), kao i sa dve privatne kolekcije iz Slovenije i Hrvatske.

Izložba se realizuje na inicijativu Ambasade Republike Srbije u Republici Sloveniji, u okviru manifestacije "Srbija u Sloveniji 2026", kao šesti događaj ovogodišnjeg programa.

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