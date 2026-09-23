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Beogradska filharmonija nastavlja druženje sa najmlađima, ovoga puta sa predškolcima za koje organizuje po dva koncerta dnevno, radnim danima sve do 2. oktobra (Sala BGF). Pod palicom Vuka Volkova Popovića zajedno sa Voodoo Piano duom, orkestar izvodi “Karneval životinja” Sen-Sansa, uz naratorke Tamaru Marinković Tomić i Slavicu Perić.

Najveseliji časovi muzičkog aktuelni su u Beogradskoj filharmoniji na 18 koncerata koje orkestar izvodi za decu vrtićkog uzrasta. Duhovita muzička svita Sen-Sansa otkriva lepotu i šarolikost životinjskog carstva kroz muziku. Od petlova do kornjača, dinosaurusa i kengura, klinci uživaju u ovom popularnom i omiljenom muzičkom safariju.

Vuk Volkov Popović Foto: Marko đoković

Pored toga što neguje generacije nove publike, Beogradska filharmonija nastupa sa izvođačima mlađe generacije. Orkestar predvodi mladi dirigent Vuk Volkov Popović, a sa Filharmonijom ponovo nastupa izuzetno uspešan i šarmantan Voodoo Piano duo kojeg čine Vuk Božilović i Dušan Grozdanović.

“’Karneval životinja’ Kamija Sen-Sansa je kompozicija za koju smo jako vezani s obzirom na to da smo na prvom nastupu našeg dua sa orkestrom izveli baš ovo delo. Tada nismo ni sanjali da ćemo nekoliko godina kasnije izvesti ovu kompoziciju preko četrdeset puta i to, ni manje ni više nego sa našim omiljenim orkestrom, svetski poznatom - Beogradskom filharmonijom. Od tog trenutka, dečji koncerti su za nas postali jedni od najdražih. Stvaranje muzike uz njihovu radoznalost i oduševljenje koje kroz osmeh odjekuje prepunom salom Filharmonije, nešto je sa čime se profesionalni muzičari ne susreću često u svojim karijerama”, izjavili su članovi Voodoo Piano dua.

1/7 Vidi galeriju Beogradska filharmoniha koncerati za predškolce Foto: Marko Đoković/Beogradska filharmonija

Ceo koncept izvođenja ovog dela u potpunosti je posvećen prilagođavanju klasične muzike deci, u čemu veliku ulogu imaju filharmoničarke Tamara Marinković Tomić i Slavica Perić. One su nakratko ostavile violu i violinu preuzevši uloge naratorki koje „iz prve ruke“ decu upoznaju sa orkestrom i muzičkim instrumentima. Na ovaj način, deca putem muzike i priče mogu jasno da dožive veličanstvenost lavova, brzinu antilopa i lenjost kornjača, plavetnilo akvarijuma i gracioznost labuda, a sve to u interpretaciji orkestra i klavirskog dua koji u jednom od stavova morati da pomalo, namerno, greši.

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