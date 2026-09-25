Slušaj vest

Bred Pit je protekle nedelje odlučio da svoj najnoviji film "Srce zveri" predstavi običnim ljudima, koji žive daleko od reflektora. Učinio je to tako što je premijeru održao u amfiteatru u obnovljenom kamenolomu u divljini Frenklina, mesta u Tenesiju, bez slavnih kolega i u društvu devojke s kojom je poslednje četiri godine. Za premijeru je lokalnim stanovnicima podelio besplatne ulaznice. To je sam zatražio jer je hteo da bude dalje od Holivuda.

Bred i nova devojka Foto: Jason Kempin / Getty images / Profimedia

"Srce zveri" stiže od sutra i u naše bioskope. Nakon teške avionske nesreće, bivši specijalac Džejms Belmont ostaje zarobljen u surovoj divljini Aljaske. S njim je samo Odin, vojni pas i njegov verni saborac. Daleko od civilizacije, bez pomoći i suočeni s prirodom, koja ne oprašta greške, njih dvojica moraju da pronađu put do spasa. Svaki pokret postaje borba, svaki korak test izdržljivosti, a njihovo međusobno poverenje jedino je oružje koje im je preostalo.

Foto: Taramount film, Ustupljene fotografije

Ali "Srce zveri" nije samo film o preživljavanju. To je priča o ultimativnom prijateljstvu, onom koje ne poznaje granice. Priča o vezi čoveka i psa koja nastaje u najtežim okolnostima, koja je jača od straha i bola i koja, kada smo na korak od odustajanja, pronalazi put.

Foto: Taramount film, ustupljene fotgorafije

U glavnoj ulozi gledaćemo Breda Pita, jedan od najtalentovanijih, najharizmatičnijih i najuspešnijih glumaca koje je svet ikada video. Za svoj talenat nagrađen je najprestižnijim filmskim nagradama, među kojima su i dva Oskara, a njegove glumačke transformacije napravile su nebrojeno mnogo kultnih filmova. Film "Srce zveri" ponovo ga spaja s rediteljem Dejvidom Erom, darujući publici veličanstvenu, sirovu i emotivnu priču o snazi prirode i prijateljstva.

Bonus video: Zašto Biković nije Bred Pit