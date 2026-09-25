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Bred Pit je protekle nedelje odlučio da svoj najnoviji film "Srce zveri" predstavi običnim ljudima, koji žive daleko od reflektora. Učinio je to tako što je premijeru održao u amfiteatru u obnovljenom kamenolomu u divljini Frenklina, mesta u Tenesiju, bez slavnih kolega i u društvu devojke s kojom je poslednje četiri godine. Za premijeru je lokalnim stanovnicima podelio besplatne ulaznice. To je sam zatražio jer je hteo da bude dalje od Holivuda.

Bred Pit, Ines de Ramon
Bred i nova devojka Foto: Jason Kempin / Getty images / Profimedia

"Srce zveri" stiže od sutra i u naše bioskope. Nakon teške avionske nesreće, bivši specijalac Džejms Belmont ostaje zarobljen u surovoj divljini Aljaske. S njim je samo Odin, vojni pas i njegov verni saborac. Daleko od civilizacije, bez pomoći i suočeni s prirodom, koja ne oprašta greške, njih dvojica moraju da pronađu put do spasa. Svaki pokret postaje borba, svaki korak test izdržljivosti, a njihovo međusobno poverenje jedino je oružje koje im je preostalo.

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Foto: Taramount film, Ustupljene fotografije

Ali "Srce zveri" nije samo film o preživljavanju. To je priča o ultimativnom prijateljstvu, onom koje ne poznaje granice. Priča o vezi čoveka i psa koja nastaje u najtežim okolnostima, koja je jača od straha i bola i koja, kada smo na korak od odustajanja, pronalazi put.

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Foto: Taramount film, ustupljene fotgorafije

U glavnoj ulozi gledaćemo Breda Pita, jedan od najtalentovanijih, najharizmatičnijih i najuspešnijih glumaca koje je svet ikada video. Za svoj talenat nagrađen je najprestižnijim filmskim nagradama, među kojima su i dva Oskara, a njegove glumačke transformacije napravile su nebrojeno mnogo kultnih filmova. Film "Srce zveri" ponovo ga spaja s rediteljem Dejvidom Erom, darujući publici veličanstvenu, sirovu i emotivnu priču o snazi prirode i prijateljstva.

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