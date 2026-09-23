Sve tajne i tračevi iz Narodnog pozorišta u Beogradu: Knjiga Tanje Šljivar uzdrmala kulturnu scenu u Srbiji
- Tanja Šljivar objavila je roman 'Narodno pozorište', koji je već privukao pažnju zbog mešanja autobiografskog i fikcije i priče o teatru kao metafori društva.
- Radnja prati mladu direktorku Drame Dinu kroz sukobe, intrige i tajne unutar institucije, uz motive moći, tranzicije i pozorišnog rada.
Nagrađivana dramska spisateljica Tanja Šljivar objavila je pred Sajam knjiga u Beogradu svoj novi roman "Narodno pozorište". Knjiga, koja je u izdanju "Lagune" svetlost dana ugledala pre desetak dana, već je privukla ogromnu pažnju javnosti i kritike zbog intrigantnog brisanja granica između autobiografskog i fiktivnog. Ovaj polifoni i vizuelno raskošni roman koristi zgradu teatra kao moćnu metaforu za celokupno društvo, preispitujući šta je zapravo - zgrada, utočište, državni aparat, grobnica ili živi organizam koji proždire sopstvene "stanovnike".
Radnja započinje komemoracijom povodom smrti prvaka Drame Narodnog pozorišta (prepoznaje se glumac Marko Nikolić, op. aut.), nekadašnje zvezde socijalističke sapunice ("Bolji život"), čime se obeležava kraj jedne ere. U središtu zbivanja je mlada Dina, koja upravo prihvata funkciju direktorke Drame, što je detalj koji neodoljivo podseća na autorkino lično iskustvo s obzirom na to da je i sama stupila na tu poziciju s nepunih trideset godina.
Dina se u romanu suočava sa suzama i sujetama glumačkih zvezda, manipulativnom upravnicom, nevidljivim centrima moći i sopstvenim ljubavnim zabludama. Boreći se sa svakodnevicom jedne glomazne institucije, ona sve dublje zalazi u lavirint koji čuva uspomene na ratove, ideologije, tranzicije i bezbrojne neizgovorene tajne.
Autorka tvrdi da je cela priča fikcija, a za sajt svog izdavača povodom izlaska knjige izjavila je da je "Narodno pozorište" roman koji pokušava da objasni procese pravljenja umetnosti.
- Ti procesi ponekad uključuju, kako Miklavž Komelj piše, i "pretvaranje neumetnosti u umetnost". Ponekad uključuju mađioničarske trikove, politiku, slepu veru i predanost, konkurenciju, manipulacije, moć, institucionalne kontradikcije, ali i razorne ambicije. To je roman u kojem ja kao autorka sama sebi pokušavam da objasnim zašto je vredno trošiti ograničeno vreme života na pravljenje nečega kao što je pozorište. I roman u kojem se pokazuje kako institucije organizuju ljude i njihovu realnost, ali kako zauzvrat i ljudi organizuju te iste institucije i njihove realnosti - istakla je Tanja Šljivar, dodajući da joj je bilo važno da ispriča ovu priču kako bi istražila i šta sve forma romana može.
Pogledajte fotografije Tanje Šljivar dok je vedrila i oblačila u Narodnom pozorištu
- Kolažirala sam različite epohe, linije priče, tekstualne vrste, likove (pa i nekoliko duhova) da bih u tekstu simulirala biotop i trop i instituciju teatra. Mislim da će se roman svideti svima koji su ikada radili u pozorištu, te svima koje zanima kako ono "radi". Ali i svima koji su uopšte nekada imali neki posao - jer se u principu radi o žanru "workplace" drame - drame radnog mesta, u kome će svako prepoznati nekog teškog kolegu ili koleginicu, ili onaj slatki očaj svakodnevnog odlaska na posao.
Poznati književnik Miljenko Jergović opisao je roman kao "klopku za čitaoca", ističući da se u njemu sve odvija onako kako je bilo u takozvanoj stvarnosti, ali da je to istovremeno uskovitlan, magičan i duhovit roman o Srbiji i "zauvek nedovršenoj tranziciji".
- Izvedena majstorskim stilom, ova knjiga pred protagoniste postavlja pitanje kad prestaje uloga, a kad počinje stvarnost. Nema odgovora! Da ga ima, ne bi bilo romana - beleži Jergović.
Neki se verovatno ne bi složili sa ovom ocenom i ovo delo će videti kao roman osvete i knjigu punu tračeva o glumcima od devedesetih od danas. Imena nisu prava, ali većinu aktera ćete prepoznati.
- U sukobu mlade direktorke sa institucijom koju je preuzela ogleda se čitava jugoslovenska istorija. Prava čitalačka poslastica - podseća i na jezičku virtuoznost Elfride Jelinek, kao i na onu slovensku književnu tradiciju u kojoj se realizam i groteska neprestano prepliću - ovako već pišu ugledni nemački mediji o romanu Tanje Šljivar, jer je "Narodno pozorište" prvo objavljeno na nemačkom jeziku.
Predaje na FDU, a njen hit predstava je "Režim ljubavi"
Biografija Tanje Šljivar je impresivna. Rođena je u Banjaluci, a studije dramaturgije završila je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu kao studentkinja generacije, nakon čega je nastavila usavršavanje u Institutu za primenjenu teatrologiju u Gisenu. Autorka je pozorišnih komada "Kao i sve slobodne djevojke", "Režim ljubavi", "Režim isceljenja", "Ja, Evropa", "Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali" i "Narodno pozorište", koje su izvođene, objavljivane i scenski čitane u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Nemačkoj, Poljskoj, Finskoj, Hrvatskoj, Italiji, Albaniji, Španiji, Austriji i Slovačkoj. Tokom 2019. godine radila je kao direktorka Drame Narodnog pozorišta u Beogradu, na poziv Ivane Vujić. Danas, kako navodi njen izdavač, predaje dramsko pisanje kao docentkinja na FDU u Beogradu, i kao gostujuća predavačica na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču i Akademiji umetnosti u Banjaluci.
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