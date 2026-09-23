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U Jugoslovenskom dramskom pozorištu je tokom septembra počeo rad na predstavi "MaMa". Reč je o scenskom projektu po motivima autobiografije Mage Magazinović "Moj život" (izdavač Clio) i dokumentarnim materijalima.

Maga Magazinović je začetnica moderne igre u Srbiji, pionirka feminizma koja ga je zaista i živela početkom XX veka. Centralna tema je majčinstvo. Kroz životnu priču Mage Magazinović, teatarskim i životnim postulatima koje je ova izuzetna žena zadala još u vremenu u kojem je živela, smenom dramskih i plesnih scena predstava MaMa postavlja pitanje šta se zapravo u životu žene i majke promenilo u ovih stotinu i više godina.

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Foto: Promo

Reditelj, dramaturg i scenograf je Jelena Zablaćanski (Puzić devojačko) koja i igra u predstavi. Scenski pokret oblikuje Aleksandra Arizanović, a kostimograf je Marija Marković Milojev.

Premijera predstave zakazana je za 17. oktobar na sceni Studio Ćirilov.

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