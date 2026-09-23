U Jugoslovenskom dramskom pozorištu je tokom septembra počeo rad na predstavi "MaMa" . Reč je o scenskom projektu po motivima autobiografije Mage Magazinović "Moj život" (izdavač Clio) i dokumentarnim materijalima.

Maga Magazinović je začetnica moderne igre u Srbiji, pionirka feminizma koja ga je zaista i živela početkom XX veka. Centralna tema je majčinstvo. Kroz životnu priču Mage Magazinović, teatarskim i životnim postulatima koje je ova izuzetna žena zadala još u vremenu u kojem je živela, smenom dramskih i plesnih scena predstava MaMa postavlja pitanje šta se zapravo u životu žene i majke promenilo u ovih stotinu i više godina.