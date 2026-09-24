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Britanski glumac Šon Bin, poznat po "Igri prestola" i trilogiji "Gospodar prstenova", a trenutno angažovan u seriji "Robin Hud", postaće prvi dobitnik novoosnovane nagrade Veliki hrast na Međunarodnom filmskom festivalu u Gornjem Milanovcu. Druga sezona serije "Robin Hud" trenutno se snima u Srbiji.

Šon Bin će 26. septembra prisustvovati festivalu i u 21.00 čas, u Velikoj sali Kulturnog centra "Mija Aleksić", primiti nagradu za životno delo za doprinos evropskoj i svetskoj kinematografiji. Pre ceremonije dodele nagrade, u 19.00 časova, biće otvorena izložba "Robin Hud u Srbiji".

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Šon Bin, izložba u Ložionici Foto: Promo, Jovana Jarebica

Kroz originalne kostime, rekvizite, oružje, scenografiju i materijale sa snimanja, izložba će publici pružiti uvid iza kulisa međunarodne produkcije snimane na brojnim lokacijama u Srbiji, uključujući selo Varnice u okolini Gornjeg Milanovca. Pre dodele nagrade biće održana specijalna projekcija pilot-epizode prve sezone.

Serija, snimana za MGM+ i Lionsgate, donosi savremeno viđenje klasične priče o Robinu Hudu, a njeni autori su Džon Glen ("SEAL Team") i producent i reditelj Džonatan Ingliš ("The Ark", "The Librarians: The Next Chapter").

Veliki hrast / The Grand Oak – Nagrada za životno delo u oblasti filmske umetnosti ustanovljena je kao najviše priznanje Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu, a Šon Bin biće njen prvi dobitnik. Nagrada je namenjena istaknutim filmskim umetnicima čiji je stvaralački rad dao izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i ostavio trajan trag u kinematografiji. Festival ustanovljava ovo priznanje nakon više od decenije razvoja, ulazeći u novu fazu i jačajući svoje prisustvo na međunarodnoj kreativnoj sceni.

Foto: Jovana Jarebica

Naziv nagrade oslanja se na simboliku hrasta – snagu, stabilnost, rast i dugovečnost – kao i na njegovu duboku povezanost sa takovskim krajem. Veliki hrast tako povezuje trajnost umetničkog dostignuća sa identitetom područja u kojem je festival osnovan i u kojem nastavlja da se razvija.

Biografija

Šon Bin je engleski glumac školovan na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti (RADA), čija istaknuta karijera obuhvata film, televiziju i pozorište. Dvostruki je dobitnik televizijske nagrade BAFTA i dobitnik Međunarodne nagrade Emi, a publika širom sveta prepoznaje ga po nekim od najpoznatijih uloga savremenog filma i televizije. Šon je stekao svetsku slavu i brojnu međunarodnu publiku ulogom Boromira u filmu Pitera Džeksona "Gospodar prstenova: Družina prstena".

Njegova bogata holivudska i nezavisna filmografija uključuje značajne uloge antagoniste Aleka Trevelijana u filmu o Džejmsu Bondu "Zlatno oko", Odiseja u epu Volfganga Petersena "Troja", kao i zapažene uloge u filmovima "Patriotske igre", "Nacionalno blago", "Ronin", "Plan leta" i "Ekvilibrijum". U novije vreme igrao je u naučnofantastičnom spektaklu Ridlija Skota "Marsovac: Spasilačka misija", filmu "Jupiter u usponu" sestara Vačovski, drami Klio Barnard "Mračna reka", filmu Brendona Kronenberga "Possessor" i igranoj adaptaciji animea "Vitezovi Zodijaka".

Foto: Aleksandar Letić

Kao uspešan glasovni glumac, učestvovao je u filmovima "Legenda o vukovima", nominovanom za Oskara, "Mumije" i "Klinci kaubojci". Na velikom platnu Šon je nedavno igrao uz Danijela Dej-Luisa u hvaljenoj psihološkoj drami "Anemona". Među njegovim najnovijim filmskim projektima su adaptacija stripa "Rogue Trooper" Dankana Džounsa, akcioni film "Deep Cover" platforme Prime Video i biografska drama "Žuta kravata", u kojoj igra uz Džona Malkoviča. Njegov predstojeći projekat, mračni vestern-triler "The Isolate Thief", smešten u vreme Američkog građanskog rata, biće objavljen kasnije ove godine.

Šon je jedno od prepoznatljivih lica savremene televizije, sa karijerom obeleženom legendarnim glavnim ulogama koje su ostavile značajan trag u popularnoj kulturi. Među njima se posebno izdvajaju naslovna uloga Ričarda Šarpa u dugovečnoj ITV seriji "Šarp" i Edard "Ned" Stark u prvoj sezoni HBO-ovog fantastičnog fenomena "Igra prestola".

Kao čest saradnik na prestižnim britanskim dramskim produkcijama, Šon je osvojio svoju prvu televizijsku nagradu BAFTA za najboljeg glavnog glumca za ulogu oca Majkla Kerigana u seriji Džimija Makgoverna "Broken", a drugu nagradu BAFTA u istoj kategoriji za ulogu u Makgovernovoj zatvorskoj drami "Time". Osvojio je i Međunarodnu nagradu Emi i bio nominovan za nagradu BAFTA za ulogu u seriji "Accused".

Foto: Jovana Jarebica

Njegov bogat televizijski opus obuhvata i Disney+ seriju „Shardlake“, u kojoj igra Tomasa Kromvela, seriju Stefana Golaševskog "Marriage", u kojoj igra uz Nikolu Voker, kao i serije "Snowpiercer", "Svet u plamenu", "Medičijevi: Gospodari Firence", "The Frankenstein Chronicles", "Legende", "The Oath", "Policijski čas" i "Red Riding: Godine gospodnje 1983". Nedavno je Šon igrao vođu liverpulske bande Ronija Filana u BBC-jevoj epskoj kriminalističkoj seriji "Grad pripada nama", kao i legendarnog šerifa od Notingema u mračnoj adaptaciji "Robina Huda" u produkciji Amazon MGM+.

Gornji Milanovac od 23. septembra do 4. oktobra u znaku filma

Dvanaesto izdanje Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu održava se od 23. septembra do 4. oktobra, u organizaciji Kulturnog centra "Mija Aleksić". Uporedo sa Festivalom biće realizovani i programi manifestacije "Dani Mije Aleksića", posvećene životu, delu i umetničkom nasleđu jednog od najvećih glumaca srpske i jugoslovenske scene.

Program Festivala obuhvata tri takmičarske selekcije: Filmovi za tebe, posvećenu evropskim dugometražnim igranim i dokumentarnim filmovima, Kratka forma, sa filmovima do 25 minuta, i Filmovi dece i mladih, koja predstavlja radove autora do 19 godina. Pokrovitelj 12. Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu i manifestacije "Dani Mije Aleksića" je Opština Gornji Milanovac. Međunarodni filmski festival u Gornjem Milanovcu sufinansira se i iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture.

Pogledajte video: Šon Bin o Srbiji